https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html

В зоне массового уничтожения: палестинцы рассказали о гибели близких в Газе

В зоне массового уничтожения: палестинцы рассказали о гибели близких в Газе - РИА Новости, 07.10.2024

В зоне массового уничтожения: палестинцы рассказали о гибели близких в Газе

Палестинский телеоператор Халед ад-Дурра, живущий и работающий в Москве, рассказал РИА Новости, что за год войны в секторе Газа потерял больше 80 родственников... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:29

2024-10-07T03:29

2024-10-07T03:29

в мире

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестинский телеоператор Халед ад-Дурра, живущий и работающий в Москве, рассказал РИА Новости, что за год войны в секторе Газа потерял больше 80 родственников в израильских бомбежках и обстрелах. Местное министерство здравоохранения, единственное, которое ведет счет палестинским жертвам, оценивает число погибших в анклаве без малого в 42 тысячи человек. Там, где сторонний наблюдатель увидит просто число, палестинец вспомнит дорогие ему лица, услышит смолкшие голоса, будет оплакивать оборванные судьбы. "У меня погибло больше 80 родственников. Особенно тяжелым был момент, когда взорвали наш семейный дом в Газе. Там гостил мой сын, связь была плохой, и я не мог до него дозвониться. В конце концов, я узнал, что сын вышел на улицу за несколько минут до удара, но мой брат, два его сына и две мои сестры погибли", - рассказывает Халед ад-Дурра. Из-за бомбежек спасатели, по его словам, несколько дней не могли достать тела погибших. "Моя жена больна, и я не говорил ей об этом (об ударе по дому - ред.) около месяца. Я скрыл от нее новость о взрыве нашего дома, пока сын не прибыл в Москву с помощью МЧС России", - говорит собеседник агентства. Своих представителей многочисленный клан ад-Дурра терял в израильских ударах по столичной Газе, южному городу Рафаху, лагерю беженцев Аль-Бурейдж в центре анклава. Смерть находила детей, стариков, мужчин и женщин в домах, на рабочих местах и на улицах. Последняя в череде трагедий случилась совсем недавно - на фоне будто бы затихающих боевых действий авиаудар по Нусейрату унес жизни 11 родственников собеседника агентства. Истории о гибели родных с шокирующими подробностями можно услышать от многих палестинцев. Уехавшая из анклава женщина рассказывает, как во время похода за водой погиб молодой племянник ее мужа, оставшийся вместе с частью семьи в городе Газе, где уже шли уличные бои, а население страдало от тотальной блокады. "Вот он взял эти баклажки, какие-то канистры маленькие и пошел искать воду. Его сначала с беспилотника расстреляли, он раненый лежал. Соседи увидели и хотели забрать, но израильтяне им не дали. Они спустили собак, как раз завезли туда собак. Он истек кровью", - пересказывает женщина услышанное от очевидцев. Вскоре после этого, прошлой зимой, погибла еще одна ее родственница, успевшая уехать в Рафах с новорожденным ребенком. "В Рафахе солнышко было, она вышла с… девочкой, которую родила буквально в октябре. И в них - ракетой. От них вообще ничего на осталось - ни от трехмесячного ребенка, ни от нее", - сказала она. Живущий в России палестинец Мухаммед (имя по его просьбе изменено) рассказал РИА Новости о гибели своего 24-летний племянник, который, по его словам, пытался остановить израильские бульдозеры, сносившие дома, где еще оставались люди. "Люди были предупреждены, но из-за сильной бомбежки не могли выйти. И вот в три-четыре часа утра танки и бульдозеры начали разрушать дома. Он выскочил, кричал, что внутри есть люди, но это не помогло. В доме из 12 человек погибли четверо - женщина с двумя детьми и девушка, а что случилось с этим парнем, долго не знали", - сказал собеседник агентства. Его останки нашли спустя четыре месяца, когда палестинцам позволили вернуться на руины в восточной части города Хан-Юниса. Такие рассказы зачастую не поддаются независимой верификации, особенно из-за рубежа, но вписываются в общую канву событий в секторе Газа, где Израиль развязал тотальную войну в отместку за нападение палестинских боевиков, убивших год назад 1,2 тысячи жителей еврейского государства и сотни угнавших в плен. Отмахиваясь от обвинений в нарушении международного права и игнорируя призывы к прекращению боевых действий, израильские силы на пике кампании сравнивали с землей целые городские кварталы, продолжают бить по зданиях школ, больниц и мечетей, согнали большую часть жителей двухмиллионного анклава в гуманитарные зоны, которые также нередко подвергаются атакам.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html

рафах (провинция)

сектор газа

палестина

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в мире, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина