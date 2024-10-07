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В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате - РИА Новости, 07.10.2024
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08:31 07.10.2024 (обновлено: 13:35 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/otravlenie-1976682801.html
В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате
В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате - РИА Новости, 07.10.2024
В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате
Уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате возбудили в Якутии, число пострадавших выросло до 30, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:31
2024-10-07T13:35
происшествия
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате возбудили в Якутии, число пострадавших выросло до 30, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Минздрав республики 5 октября сообщал о том, что учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии. Число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу. Как отметили в следкоме республики, 30 детей образовательного учреждения в возрасте от восьми до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 несовершеннолетних госпитализированы. В настоящее время состояние всех детей оценивается как удовлетворительное. "Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) по факту массового обращения за медицинской помощью учащихся Харанской спортивной школы. Следователями Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Саха (Якутия)
В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате

В Якутии возбудили дело после отравления 30 детей в спортивном лицее в Петровке

© Фото : Следком Якутии/TelegramСотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Следком Якутии/Telegram
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии
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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате возбудили в Якутии, число пострадавших выросло до 30, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Минздрав республики 5 октября сообщал о том, что учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии. Число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу.
Как отметили в следкоме республики, 30 детей образовательного учреждения в возрасте от восьми до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 несовершеннолетних госпитализированы. В настоящее время состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.
"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) по факту массового обращения за медицинской помощью учащихся Харанской спортивной школы. Следователями Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Саха (Якутия)
 
 
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