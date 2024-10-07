https://ria.ru/20241007/otravlenie-1976682801.html

В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате

В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате - РИА Новости, 07.10.2024

В Якутии возбудили дело после массового отравления детей в школе-интернате

Уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате возбудили в Якутии, число пострадавших выросло до 30, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:31

2024-10-07T08:31

2024-10-07T13:35

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело после массового отравления детей в школе-интернате возбудили в Якутии, число пострадавших выросло до 30, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Минздрав республики 5 октября сообщал о том, что учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии. Число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу. Как отметили в следкоме республики, 30 детей образовательного учреждения в возрасте от восьми до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 несовершеннолетних госпитализированы. В настоящее время состояние всех детей оценивается как удовлетворительное. "Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) по факту массового обращения за медицинской помощью учащихся Харанской спортивной школы. Следователями Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия)