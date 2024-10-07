https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html

В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"

В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024" - РИА Новости, 07.10.2024

В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:52

2024-10-07T16:52

2024-10-07T16:52

оренбургская область

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939329205_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_52fd60e9892c4b3d6fe2f9398cb53e18.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". "Уверен – только благодаря взаимной поддержке, единению всех жителей, волонтеров, коллективов предприятий, бизнеса Оренбургской области мы смогли преодолеть весенний паводок", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он напомнил, что Оренбургскую область поддерживала вся страна. Но именно жители стали главной опорой, работая на протяжении нескольких месяцев по разным направлениям ликвидации последствий стихии. Оренбуржцы собирали и развозили гуманитарную помощь, убирались в домах, помогали оформлять документы, выходили вместе с нами на субботники. "На одном из совещаний с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным я рассказал, что мы обязательно учредим региональную награду за помощь в ликвидации паводка. Глава государства тогда поддержал нашу инициативу", - отметил Паслер. Он добавил, что данный памятный знак будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли наибольший вклад в эту работу. "И сегодня сотни специалистов в различных отраслях занимаются вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧС. Будем продолжать работу, пока полностью не приведем все в порядок. Только вместе мы заложим крепкий фундамент для развития региона", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер