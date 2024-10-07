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В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024" - РИА Новости, 07.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:52 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024" - РИА Новости, 07.10.2024
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:52
2024-10-07T16:52
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". "Уверен – только благодаря взаимной поддержке, единению всех жителей, волонтеров, коллективов предприятий, бизнеса Оренбургской области мы смогли преодолеть весенний паводок", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он напомнил, что Оренбургскую область поддерживала вся страна. Но именно жители стали главной опорой, работая на протяжении нескольких месяцев по разным направлениям ликвидации последствий стихии. Оренбуржцы собирали и развозили гуманитарную помощь, убирались в домах, помогали оформлять документы, выходили вместе с нами на субботники. "На одном из совещаний с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным я рассказал, что мы обязательно учредим региональную награду за помощь в ликвидации паводка. Глава государства тогда поддержал нашу инициативу", - отметил Паслер. Он добавил, что данный памятный знак будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли наибольший вклад в эту работу. "И сегодня сотни специалистов в различных отраслях занимаются вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧС. Будем продолжать работу, пока полностью не приведем все в порядок. Только вместе мы заложим крепкий фундамент для развития региона", - заключил губернатор.
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024".
"Уверен – только благодаря взаимной поддержке, единению всех жителей, волонтеров, коллективов предприятий, бизнеса Оренбургской области мы смогли преодолеть весенний паводок", - написал в своем телеграм-канале Паслер.
© Денис Паслер/TelegramВ Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
В Оренбуржье учрежден памятный знак За помощь в ликвидации паводка 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Денис Паслер/Telegram
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
Он напомнил, что Оренбургскую область поддерживала вся страна. Но именно жители стали главной опорой, работая на протяжении нескольких месяцев по разным направлениям ликвидации последствий стихии. Оренбуржцы собирали и развозили гуманитарную помощь, убирались в домах, помогали оформлять документы, выходили вместе с нами на субботники.
"На одном из совещаний с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным я рассказал, что мы обязательно учредим региональную награду за помощь в ликвидации паводка. Глава государства тогда поддержал нашу инициативу", - отметил Паслер.
Он добавил, что данный памятный знак будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли наибольший вклад в эту работу.
"И сегодня сотни специалистов в различных отраслях занимаются вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧС. Будем продолжать работу, пока полностью не приведем все в порядок. Только вместе мы заложим крепкий фундамент для развития региона", - заключил губернатор.
Оренбургская область отмечена Благодарственным письмом Министра финансов Российской Федерации за вклад в развитие инициативного бюджетирования - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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