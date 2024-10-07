https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024" - РИА Новости, 07.10.2024
В Оренбуржье учрежден памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024"
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:52
2024-10-07T16:52
2024-10-07T16:52
оренбургская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939329205_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_52fd60e9892c4b3d6fe2f9398cb53e18.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024". "Уверен – только благодаря взаимной поддержке, единению всех жителей, волонтеров, коллективов предприятий, бизнеса Оренбургской области мы смогли преодолеть весенний паводок", - написал в своем телеграм-канале Паслер. Он напомнил, что Оренбургскую область поддерживала вся страна. Но именно жители стали главной опорой, работая на протяжении нескольких месяцев по разным направлениям ликвидации последствий стихии. Оренбуржцы собирали и развозили гуманитарную помощь, убирались в домах, помогали оформлять документы, выходили вместе с нами на субботники. "На одном из совещаний с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным я рассказал, что мы обязательно учредим региональную награду за помощь в ликвидации паводка. Глава государства тогда поддержал нашу инициативу", - отметил Паслер. Он добавил, что данный памятный знак будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли наибольший вклад в эту работу. "И сегодня сотни специалистов в различных отраслях занимаются вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧС. Будем продолжать работу, пока полностью не приведем все в порядок. Только вместе мы заложим крепкий фундамент для развития региона", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240927/orenburzhe-1975057930.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939329205_914:128:3062:1739_1920x0_80_0_0_f612c9e07dcc17004bb8301c127323f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер учредил памятный знак "За помощь в ликвидации паводка 2024".
"Уверен – только благодаря взаимной поддержке, единению всех жителей, волонтеров, коллективов предприятий, бизнеса Оренбургской области мы смогли преодолеть весенний паводок", - написал в своем телеграм-канале Паслер.
Он напомнил, что Оренбургскую область поддерживала вся страна. Но именно жители стали главной опорой, работая на протяжении нескольких месяцев по разным направлениям ликвидации последствий стихии. Оренбуржцы собирали и развозили гуманитарную помощь, убирались в домах, помогали оформлять документы, выходили вместе с нами на субботники.
"На одном из совещаний с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным я рассказал, что мы обязательно учредим региональную награду за помощь в ликвидации паводка. Глава государства тогда поддержал нашу инициативу", - отметил Паслер.
Он добавил, что данный памятный знак будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли наибольший вклад в эту работу.
"И сегодня сотни специалистов в различных отраслях занимаются вопросами, связанными с ликвидацией последствий ЧС. Будем продолжать работу, пока полностью не приведем все в порядок. Только вместе мы заложим крепкий фундамент для развития региона", - заключил губернатор.