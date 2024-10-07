https://ria.ru/20241007/obstrel-1976853287.html

Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками

Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками - РИА Новости, 07.10.2024

Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками

Украинские войска дважды в понедельник обстреляли город Шебекино, повреждены дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T21:12

2024-10-07T21:12

2024-10-07T21:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

харьковская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды в понедельник обстреляли город Шебекино, повреждены дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе различные повреждения зафиксированы в 9 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также на территории двух домовладений перебита газовая труба - аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. Кроме того, осколками посечены 4 легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, харьковская область, происшествия