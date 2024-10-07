https://ria.ru/20241007/obstrel-1976853287.html
Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками
Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками - РИА Новости, 07.10.2024
Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками
Украинские войска дважды в понедельник обстреляли город Шебекино, повреждены дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:12
2024-10-07T21:12
2024-10-07T21:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
харьковская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды в понедельник обстреляли город Шебекино, повреждены дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе различные повреждения зафиксированы в 9 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также на территории двух домовладений перебита газовая труба - аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. Кроме того, осколками посечены 4 легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Происшествия
Гладков рассказал об обстрелах Шебекино украинскими войсками
Гладков: ВСУ дважды обстреляли белгородский Шебекино, пострадавших нет