В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России
Комбат Шиллеманс назвал присутствие сил НАТО в Литве сигналом России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi.
"Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — утверждает он, называя такие действия ясным посланием.
"Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — утверждает он, называя такие действия ясным посланием.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.