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В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России - РИА Новости, 07.10.2024
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14:45 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/nato-1976778999.html
В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России
В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России - РИА Новости, 07.10.2024
В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России
Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:45
2024-10-07T14:45
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi. "Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — утверждает он, называя такие действия ясным посланием. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976758789.html
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в мире, россия, нато, москва, литва
В мире, Россия, НАТО, Москва, Литва
В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России

Комбат Шиллеманс назвал присутствие сил НАТО в Литве сигналом России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi.

"Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — утверждает он, называя такие действия ясным посланием.
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Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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