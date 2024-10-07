https://ria.ru/20241007/nato-1976778999.html

В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России

В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России - РИА Новости, 07.10.2024

В НАТО попытались послать "жесткий сигнал" России

Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:45

2024-10-07T14:45

2024-10-07T14:45

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Присутствие НАТО в Литве - это сигнал для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi. "Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации", — утверждает он, называя такие действия ясным посланием. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241007/lavrov-1976758789.html

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в мире, россия, нато, москва, литва