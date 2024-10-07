https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794473.html
Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"
Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"
Ход расследования подрывов "Северных потоков" не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:35
2024-10-07T15:35
2024-10-07T15:35
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ход расследования подрывов "Северных потоков" не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Не лишним будет вспомнить о террористической подоплеке подрыва газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Расследование этой диверсии на Западе все еще продолжается, однако его ход не позволяет надеяться на то, что истинные виновники инцидента будут выявлены и наказаны", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. По его словам, Россия неоднократно запрашивала у европейцев данные по взрывам, но так их и не получила. "Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Однако такая версия рассчитана на наивного обывателя", - заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976784768.html
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, северный поток, авария на "северных потоках"
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"
Нарышкин усомнился, что истинных виновников подрывов на "Севпотоках" накажут