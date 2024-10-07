https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794473.html

Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"

Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"

Ход расследования подрывов "Северных потоков" не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:35

2024-10-07T15:35

2024-10-07T15:35

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ход расследования подрывов "Северных потоков" не позволяет надеяться на то, что истинные виновники будут выявлены и наказаны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Не лишним будет вспомнить о террористической подоплеке подрыва газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Расследование этой диверсии на Западе все еще продолжается, однако его ход не позволяет надеяться на то, что истинные виновники инцидента будут выявлены и наказаны", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. По его словам, Россия неоднократно запрашивала у европейцев данные по взрывам, но так их и не получила. "Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Однако такая версия рассчитана на наивного обывателя", - заявил Нарышкин.

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976784768.html

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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, северный поток, авария на "северных потоках"