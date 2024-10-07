https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794254.html
Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"
Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф" - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"
С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:34
2024-10-07T15:34
2024-10-07T15:34
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы сша
министерство обороны украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты атак на объекты РФ и сирийских военных, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане опубликован на сайте СВР. "С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров ГУР МОУ, которые прорабатывают варианты террористических атак на российские военные объекты и военнослужащих САР", - сказал глава СВР. Так, по данным Нарышкина, 24 сентября была предпринята попытка массированной атаки с использованием БПЛА, снаряженных мощными взрывными устройствами, на корабли, суда снабжения и инфраструктуру пункта материально-технического обеспечения "Тар-туе" ВМФ России. Все цели были успешно ликвидированы нашими средствами ПВО, уточнил глава СВР.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782450.html
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россия, астана, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы сша, министерство обороны украины, в мире
Россия, Астана, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы США, Министерство обороны Украины, В мире
Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"
Нарышкин: с июля 2024 года на базе "Эт-Танф" размещены офицеры ГУР Украины
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты атак на объекты РФ и сирийских военных, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
в Астане
опубликован на сайте СВР.
"С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров ГУР МОУ, которые прорабатывают варианты террористических атак на российские военные объекты и военнослужащих САР", - сказал глава СВР.
Так, по данным Нарышкина, 24 сентября была предпринята попытка массированной атаки с использованием БПЛА, снаряженных мощными взрывными устройствами, на корабли, суда снабжения и инфраструктуру пункта материально-технического обеспечения "Тар-туе" ВМФ России.
Все цели были успешно ликвидированы нашими средствами ПВО, уточнил глава СВР.