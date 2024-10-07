https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794254.html

Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"

Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф" - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"

С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:34

2024-10-07T15:34

2024-10-07T15:34

россия

астана

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы сша

министерство обороны украины

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты атак на объекты РФ и сирийских военных, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане опубликован на сайте СВР. "С июля 2024 года на базе ВС США "Эт-Танф" размещена группа офицеров ГУР МОУ, которые прорабатывают варианты террористических атак на российские военные объекты и военнослужащих САР", - сказал глава СВР. Так, по данным Нарышкина, 24 сентября была предпринята попытка массированной атаки с использованием БПЛА, снаряженных мощными взрывными устройствами, на корабли, суда снабжения и инфраструктуру пункта материально-технического обеспечения "Тар-туе" ВМФ России. Все цели были успешно ликвидированы нашими средствами ПВО, уточнил глава СВР.

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782450.html

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россия, астана, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы сша, министерство обороны украины, в мире