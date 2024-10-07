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Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках" - РИА Новости, 07.10.2024
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15:04 07.10.2024 (обновлено: 15:22 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782630.html
Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"
Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках" - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"
Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северные потоки", заявил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:04
2024-10-07T15:22
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
великобритания
россия
снг
северный поток
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северные потоки", заявил директор СВР Сергей Нарышкин."СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Текст его речи приведен на сайте СВР.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976785170.html
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, великобритания, россия, снг, северный поток
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Великобритания, Россия, СНГ, Северный поток
Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"

Нарышкин: США и Британия причастны к подрыву на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северные потоки", заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Текст его речи приведен на сайте СВР.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 15:17
 
СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВеликобританияРоссияСНГСеверный поток
 
 
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