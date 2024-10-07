https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782630.html

Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"

Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках" - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин заявил о причастности США и Британии к подрыву на "Севпотоках"

Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северные потоки", заявил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:04

2024-10-07T15:04

2024-10-07T15:22

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

великобритания

россия

снг

северный поток

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северные потоки", заявил директор СВР Сергей Нарышкин."СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Текст его речи приведен на сайте СВР.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976785170.html

сша

великобритания

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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, великобритания, россия, снг, северный поток