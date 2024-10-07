https://ria.ru/20241007/moskva-1976854653.html

Почти 40 процентов жилых домов в Москве получили отопление

Почти 40 процентов жилых домов в Москве получили отопление - РИА Новости, 07.10.2024

Почти 40 процентов жилых домов в Москве получили отопление

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают почти 40% жилых домов, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T21:38

2024-10-07T21:38

2024-10-07T21:38

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общество

жкх

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петр бирюков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают почти 40% жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 18.00 7 октября, отопление включили почти в 40% жилых домов и около 50% социально значимых объектов", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что первыми тепло получают социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях. "Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Бирюков отметил, что также проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976684786.html

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общество, жкх, москва, петр бирюков