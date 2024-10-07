Рейтинг@Mail.ru
Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 07.10.2024 (обновлено: 17:37 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976822446.html
Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет
Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет - РИА Новости, 07.10.2024
Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет
Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" исполнилось 60 лет, она обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов юга и юго-запада столицы, а также ряд... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:24
2024-10-07T17:37
москва
московская область (подмосковье)
мосводоканал
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976814964_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_455fc13914707ff89ab038db691462fc.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" исполнилось 60 лет, она обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов юга и юго-запада столицы, а также ряд городских округов Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" – 60 лет. Станция обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов в ЮАО и ЮЗАО и ряд городских округов Подмосковья. Станция подает около 1 миллиона кубометров воды в сутки - это почти третья часть всего водопотребления Москвы и самый большой показатель в городе и в стране", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что все процессы на Западной станции водоподготовки автоматизированы. За всеми этапами очистки – от забора воды до ее подачи потребителю – на самой станции фактически следят два человека: диспетчер станции и инженер цеха очистки воды. Как и на других станциях водоподготовки, проверку качества воды на каждом этапе очистки проводит собственная лаборатория, пробы берут каждые четыре часа. "Западная станция первой в Москве перешла на безопасный для здоровья водный раствор гипохлорита натрия. Сейчас он используется на всех столичных станциях водоподготовки. Четвертый блок станции - один из самых передовых в мире: он оснащен комплексом озонирования воды и уникальными установками ультрафиолетовой обработки и ультрафильтрации", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на финальной стадии приготовления вода проходит мембранную фильтрацию. Примерно 3,3 тысячи мембран очищают ее до состояния идеальной молекулы воды - 0,02 микрона.
https://realty.ria.ru/20241007/mosgaz-1976720032.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976814964_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2d42992048eda779a4f1e18ab36942bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва, Московская область (Подмосковье), Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы

Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание Западной станции водоподготовки МВК АО "Мосводоканал"
Здание Западной станции водоподготовки МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" исполнилось 60 лет, она обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов юга и юго-запада столицы, а также ряд городских округов Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" – 60 лет. Станция обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов в ЮАО и ЮЗАО и ряд городских округов Подмосковья. Станция подает около 1 миллиона кубометров воды в сутки - это почти третья часть всего водопотребления Москвы и самый большой показатель в городе и в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все процессы на Западной станции водоподготовки автоматизированы. За всеми этапами очистки – от забора воды до ее подачи потребителю – на самой станции фактически следят два человека: диспетчер станции и инженер цеха очистки воды. Как и на других станциях водоподготовки, проверку качества воды на каждом этапе очистки проводит собственная лаборатория, пробы берут каждые четыре часа.
"Западная станция первой в Москве перешла на безопасный для здоровья водный раствор гипохлорита натрия. Сейчас он используется на всех столичных станциях водоподготовки. Четвертый блок станции - один из самых передовых в мире: он оснащен комплексом озонирования воды и уникальными установками ультрафиолетовой обработки и ультрафильтрации", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что на финальной стадии приготовления вода проходит мембранную фильтрацию. Примерно 3,3 тысячи мембран очищают ее до состояния идеальной молекулы воды - 0,02 микрона.
Служба Одно окно Мосгаза - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Мосгаз": в службу "Одно окно" обратились свыше 10 тысяч москвичей
Вчера, 11:13
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)МосводоканалГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала