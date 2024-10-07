https://ria.ru/20241007/moskva-1976822446.html

Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет

Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет - РИА Новости, 07.10.2024

Горхозяйство Москвы: Западной станции водоподготовки исполнилось 60 лет

Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" исполнилось 60 лет, она обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов юга и юго-запада столицы, а также ряд... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:24

2024-10-07T17:24

2024-10-07T17:37

москва

московская область (подмосковье)

мосводоканал

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" исполнилось 60 лет, она обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов юга и юго-запада столицы, а также ряд городских округов Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" – 60 лет. Станция обеспечивает чистой питьевой водой 45 районов в ЮАО и ЮЗАО и ряд городских округов Подмосковья. Станция подает около 1 миллиона кубометров воды в сутки - это почти третья часть всего водопотребления Москвы и самый большой показатель в городе и в стране", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что все процессы на Западной станции водоподготовки автоматизированы. За всеми этапами очистки – от забора воды до ее подачи потребителю – на самой станции фактически следят два человека: диспетчер станции и инженер цеха очистки воды. Как и на других станциях водоподготовки, проверку качества воды на каждом этапе очистки проводит собственная лаборатория, пробы берут каждые четыре часа. "Западная станция первой в Москве перешла на безопасный для здоровья водный раствор гипохлорита натрия. Сейчас он используется на всех столичных станциях водоподготовки. Четвертый блок станции - один из самых передовых в мире: он оснащен комплексом озонирования воды и уникальными установками ультрафиолетовой обработки и ультрафильтрации", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что на финальной стадии приготовления вода проходит мембранную фильтрацию. Примерно 3,3 тысячи мембран очищают ее до состояния идеальной молекулы воды - 0,02 микрона.

https://realty.ria.ru/20241007/mosgaz-1976720032.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московская область (подмосковье), мосводоканал, городское хозяйство москвы