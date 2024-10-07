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На западе Москвы горит склад

На западе Москвы горит склад - РИА Новости, 07.10.2024

На западе Москвы горит склад

Одноэтажный склад горит на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:04

2024-10-07T07:04

2024-10-07T07:31

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Одноэтажный склад горит на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. "На западе Москвы сотрудники МЧС России тушат пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. Горит одноэтажный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, добавили позже в МЧС РФ. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)