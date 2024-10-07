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На западе Москвы горит склад - РИА Новости, 07.10.2024
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07:04 07.10.2024 (обновлено: 07:31 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976676363.html
На западе Москвы горит склад
На западе Москвы горит склад - РИА Новости, 07.10.2024
На западе Москвы горит склад
Одноэтажный склад горит на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:04
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происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Одноэтажный склад горит на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. "На западе Москвы сотрудники МЧС России тушат пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. Горит одноэтажный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, добавили позже в МЧС РФ. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы горит склад

На западе Москвы горит одноэтажный склад

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарная техника в Москве
Пожарная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарная техника в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Одноэтажный склад горит на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
"На западе Москвы сотрудники МЧС России тушат пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. Горит одноэтажный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, добавили позже в МЧС РФ. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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