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В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов - РИА Новости, 07.10.2024
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13:14 07.10.2024 (обновлено: 13:22 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/minusinsk-1976760007.html
В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов
В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов - РИА Новости, 07.10.2024
В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов
В Минусинске бесплатно перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:14
2024-10-07T13:22
красноярский край
минусинск
жкх
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. В Минусинске бесплатно перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии Красноярского края. "В Минусинске жители более 150 домов отапливаются с помощью автоматизированных твёрдотопливных котлов, установленных в рамках нацпроекта "Экология". Подрядные организации выполнили всю работу бесплатно, за счет краевого бюджета", – говорится в сообщении. Уточняется, что с начала сентября твердотопливный котел смонтирован в доме Оксаны Гартфельдер. Женщина первой собрала все документы и подала заявку на льготную установку автоматизированного твердотопливного котла. Минусинка живет вместе с двумя бабушками и школьницей-дочкой. Отапливать с помощью старого угольного котла большой дом было очень трудно. Постоянный дым, грязь и пыль от золы, тяжелые ведра, неусыпный контроль за старой печью – все это для Оксаны Михайловны теперь в прошлом. Теперь у жительницы Минусинска началась другая жизнь – менее энергозатратная, более чистая и экологичная. "Хочу отметить поддержку со стороны подрядной организации: ребята постоянно на связи, всегда откликаются. Без сомнений обращаюсь к ним, когда возникают вопросы: ведь автоматику котла я только начинаю осваивать. Хочу сказать им большое спасибо", – приводятся в сообщении слова жительницы в адрес ООО "Сибэнко". В этом году правительство региона выделило 110 миллионов рублей на комплексное изменение экологической обстановки в Минусинске. В южной столице края льготным категориям граждан помогают перейти с угольной генерации и на твердотопливные котлы с автоматической подачей пеллет, и на электроотопление. В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" до 2030 года как минимум 8 тысяч домовладений минусинцев переведут на более экологичные виды топлива. Правительство региона планирует расширить список льготников, которые получат экоотопление по субсидиям.
https://ria.ru/20241007/investproekt-1976680985.html
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красноярский край, минусинск, жкх
Красноярский край, Минусинск, ЖКХ

В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов

© Фото : Красноярский край официально/TelegramВ Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов
В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Красноярский край официально/Telegram
В Минусинске перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов
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КЕМЕРОВО, 7 сен – РИА Новости. В Минусинске бесплатно перевели на твердотопливные котлы больше 150 домов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство экологии Красноярского края.
"В Минусинске жители более 150 домов отапливаются с помощью автоматизированных твёрдотопливных котлов, установленных в рамках нацпроекта "Экология". Подрядные организации выполнили всю работу бесплатно, за счет краевого бюджета", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что с начала сентября твердотопливный котел смонтирован в доме Оксаны Гартфельдер. Женщина первой собрала все документы и подала заявку на льготную установку автоматизированного твердотопливного котла. Минусинка живет вместе с двумя бабушками и школьницей-дочкой. Отапливать с помощью старого угольного котла большой дом было очень трудно.
Постоянный дым, грязь и пыль от золы, тяжелые ведра, неусыпный контроль за старой печью – все это для Оксаны Михайловны теперь в прошлом. Теперь у жительницы Минусинска началась другая жизнь – менее энергозатратная, более чистая и экологичная.
"Хочу отметить поддержку со стороны подрядной организации: ребята постоянно на связи, всегда откликаются. Без сомнений обращаюсь к ним, когда возникают вопросы: ведь автоматику котла я только начинаю осваивать. Хочу сказать им большое спасибо", – приводятся в сообщении слова жительницы в адрес ООО "Сибэнко".
В этом году правительство региона выделило 110 миллионов рублей на комплексное изменение экологической обстановки в Минусинске.
В южной столице края льготным категориям граждан помогают перейти с угольной генерации и на твердотопливные котлы с автоматической подачей пеллет, и на электроотопление.
В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" до 2030 года как минимум 8 тысяч домовладений минусинцев переведут на более экологичные виды топлива. Правительство региона планирует расширить список льготников, которые получат экоотопление по субсидиям.
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