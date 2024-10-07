https://ria.ru/20241007/medoborudovanie-1976810302.html

"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования

"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования - РИА Новости, 07.10.2024

"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования

Госкорпорация "Ростех" построит в Калужской области завод по производству медицинского оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:37

2024-10-07T16:37

2024-10-07T16:54

калужская область

боровский район

геленджик

владислав шапша

ростех

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КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" построит в Калужской области завод по производству медицинского оборудования, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в Геленджике губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в первом международном форуме "Биопром: промышленность и технологии для человека". "На полях форума состоялось подписание соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинского оборудования в Калужской области между правительством Калужской области, администрацией Боровского района, АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" и АО "РТ-Медицинские технологии" (госкорпорация "Ростех")", - говорится в сообщении. Планируемый размер инвестиций в строительство завода — более 1,5 миллиарда рублей, проинформировало правительство Калужской области. Генеральный директор "РТ-Медицинские технологии" Сергей Дмитроченко отметил на подписании, что строительство современного завода в Калужской области позволит создать новые рабочие места и станет важнейшим шагом в развитии высокотехнологичного производства медицинского оборудования в России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что подписанное соглашение повысит доступность качественных медицинских услуг: "Проект позволит создать десятки высокотехнологичных рабочих мест и увеличить налоговые поступления. В линейку продукции войдут приборы для диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний. Новое производство пополнит широкий ряд предприятий, которые уже выпускают в Калужской области лекарства, медицинские изделия и оборудование, санитарно-гигиенические средства", - сказал губернатор. Шапша подчеркнул, что фармацевтическая и медицинская промышленность региона демонстрируют стабильный рост. По словам главы Калужской области, правительство окажет всемерную поддержку проекту. Предприятие разместится в одной из лучших особых экономических зон страны - в Боровском районе. Инвестор получит льготы, преференции и сопровождение на каждом этапе строительства. Совместная работа станет продолжением многолетнего партнерства "Ростеха" и Калужской области в реализации научно-технологических инициатив, подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20240826/shapsha-1968611758.html

https://ria.ru/20240826/goroda-1968611029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

боровский район, геленджик, владислав шапша, ростех