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"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования - РИА Новости, 07.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:37 07.10.2024 (обновлено: 16:54 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/medoborudovanie-1976810302.html
"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования
"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования - РИА Новости, 07.10.2024
"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования
Госкорпорация "Ростех" построит в Калужской области завод по производству медицинского оборудования, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:37
2024-10-07T16:54
калужская область
боровский район
геленджик
владислав шапша
ростех
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КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" построит в Калужской области завод по производству медицинского оборудования, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в Геленджике губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в первом международном форуме "Биопром: промышленность и технологии для человека". "На полях форума состоялось подписание соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинского оборудования в Калужской области между правительством Калужской области, администрацией Боровского района, АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" и АО "РТ-Медицинские технологии" (госкорпорация "Ростех")", - говорится в сообщении. Планируемый размер инвестиций в строительство завода — более 1,5 миллиарда рублей, проинформировало правительство Калужской области. Генеральный директор "РТ-Медицинские технологии" Сергей Дмитроченко отметил на подписании, что строительство современного завода в Калужской области позволит создать новые рабочие места и станет важнейшим шагом в развитии высокотехнологичного производства медицинского оборудования в России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что подписанное соглашение повысит доступность качественных медицинских услуг: "Проект позволит создать десятки высокотехнологичных рабочих мест и увеличить налоговые поступления. В линейку продукции войдут приборы для диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний. Новое производство пополнит широкий ряд предприятий, которые уже выпускают в Калужской области лекарства, медицинские изделия и оборудование, санитарно-гигиенические средства", - сказал губернатор. Шапша подчеркнул, что фармацевтическая и медицинская промышленность региона демонстрируют стабильный рост. По словам главы Калужской области, правительство окажет всемерную поддержку проекту. Предприятие разместится в одной из лучших особых экономических зон страны - в Боровском районе. Инвестор получит льготы, преференции и сопровождение на каждом этапе строительства. Совместная работа станет продолжением многолетнего партнерства "Ростеха" и Калужской области в реализации научно-технологических инициатив, подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20240826/shapsha-1968611758.html
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боровский район, геленджик, владислав шапша, ростех
Калужская область, Боровский район, Геленджик, Владислав Шапша, Ростех

"Ростех" построит в Калужской области завод по производству медоборудования

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области/РТ-Медтехнологии Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор "РТ-Медицинские Технологии" Сергей Дмитроченко во время подписания соглашения
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор РТ-Медицинские Технологии Сергей Дмитроченко во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области/РТ-Медтехнологии
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КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" построит в Калужской области завод по производству медицинского оборудования, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в Геленджике губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в первом международном форуме "Биопром: промышленность и технологии для человека".
"На полях форума состоялось подписание соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинского оборудования в Калужской области между правительством Калужской области, администрацией Боровского района, АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" и АО "РТ-Медицинские технологии" (госкорпорация "Ростех")", - говорится в сообщении.
Планируемый размер инвестиций в строительство завода — более 1,5 миллиарда рублей, проинформировало правительство Калужской области.
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Генеральный директор "РТ-Медицинские технологии" Сергей Дмитроченко отметил на подписании, что строительство современного завода в Калужской области позволит создать новые рабочие места и станет важнейшим шагом в развитии высокотехнологичного производства медицинского оборудования в России.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что подписанное соглашение повысит доступность качественных медицинских услуг:
"Проект позволит создать десятки высокотехнологичных рабочих мест и увеличить налоговые поступления. В линейку продукции войдут приборы для диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний. Новое производство пополнит широкий ряд предприятий, которые уже выпускают в Калужской области лекарства, медицинские изделия и оборудование, санитарно-гигиенические средства", - сказал губернатор.
Шапша подчеркнул, что фармацевтическая и медицинская промышленность региона демонстрируют стабильный рост.
По словам главы Калужской области, правительство окажет всемерную поддержку проекту. Предприятие разместится в одной из лучших особых экономических зон страны - в Боровском районе. Инвестор получит льготы, преференции и сопровождение на каждом этапе строительства. Совместная работа станет продолжением многолетнего партнерства "Ростеха" и Калужской области в реализации научно-технологических инициатив, подчеркнул Владислав Шапша.
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Калужская областьБоровский районГеленджикВладислав ШапшаРостех
 
 
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