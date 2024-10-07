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Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов

Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов - РИА Новости, 07.10.2024

Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов

Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:50

2024-10-07T18:50

2024-10-07T18:51

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россия

олег мельниченко

общество

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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков... выражают соболезнования родным и близким ветерана государственной службы, бывшего председателя областного совета народных депутатов Александра Родионовича Лычагина, скончавшегося на 82-м году жизни 7 октября 2024 года...", - говорится в сообщении. Лычагин родился 7 сентября 1943 года в Земетчинском районе Пензенской области. Из 43 лет общего трудового стажа более 30 лет посвятил службе в государственных органах. С сентября 1991-го по ноябрь 1993 года был председателем Пензенского областного совета народных депутатов. В 1993 году был назначен на должность заместителя руководителя аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание Пензенской области и органы местного самоуправления, затем занял должность заместителя главы администрации Пензенской области и возглавил государственно-правовой отдел. С 1997 по 2004 годы работал в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов РФ в Пензенской области, а в 2004-2008 года возглавлял территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", знаком "Отличник финансовой работы", орденом "За заслуги перед Пензенской областью" третьей степени и памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".

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политика, пензенская область, россия, олег мельниченко, общество