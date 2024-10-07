Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 07.10.2024 (обновлено: 18:51 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lychagin--1976837953.html
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов - РИА Новости, 07.10.2024
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов
Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:51
политика
пензенская область
россия
олег мельниченко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков... выражают соболезнования родным и близким ветерана государственной службы, бывшего председателя областного совета народных депутатов Александра Родионовича Лычагина, скончавшегося на 82-м году жизни 7 октября 2024 года...", - говорится в сообщении. Лычагин родился 7 сентября 1943 года в Земетчинском районе Пензенской области. Из 43 лет общего трудового стажа более 30 лет посвятил службе в государственных органах. С сентября 1991-го по ноябрь 1993 года был председателем Пензенского областного совета народных депутатов. В 1993 году был назначен на должность заместителя руководителя аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание Пензенской области и органы местного самоуправления, затем занял должность заместителя главы администрации Пензенской области и возглавил государственно-правовой отдел. С 1997 по 2004 годы работал в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов РФ в Пензенской области, а в 2004-2008 года возглавлял территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", знаком "Отличник финансовой работы", орденом "За заслуги перед Пензенской областью" третьей степени и памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_9d40680117ff39fe4662f02266512f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, пензенская область, россия, олег мельниченко, общество
Политика, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко, Общество
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов

Бывший глава Пензенского совета народных депутатов умер на 82-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона.
"Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков... выражают соболезнования родным и близким ветерана государственной службы, бывшего председателя областного совета народных депутатов Александра Родионовича Лычагина, скончавшегося на 82-м году жизни 7 октября 2024 года...", - говорится в сообщении.
Лычагин родился 7 сентября 1943 года в Земетчинском районе Пензенской области. Из 43 лет общего трудового стажа более 30 лет посвятил службе в государственных органах. С сентября 1991-го по ноябрь 1993 года был председателем Пензенского областного совета народных депутатов. В 1993 году был назначен на должность заместителя руководителя аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание Пензенской области и органы местного самоуправления, затем занял должность заместителя главы администрации Пензенской области и возглавил государственно-правовой отдел.
С 1997 по 2004 годы работал в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов РФ в Пензенской области, а в 2004-2008 года возглавлял территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области.
Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", знаком "Отличник финансовой работы", орденом "За заслуги перед Пензенской областью" третьей степени и памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".
 
ПолитикаПензенская областьРоссияОлег МельниченкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала