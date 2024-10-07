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Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.10.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:43 07.10.2024 (обновлено: 14:49 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html
Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"
Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.10.2024
Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"
Жительницу поселка Темиртау Кемеровской области арестовали за публичное оправдание теракта в подмосковном концертном зале "Крокус", сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:43
2024-10-07T14:49
теракт в "крокус сити холле"
кемеровская область
россия
красногорск
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
общество
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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Жительницу поселка Темиртау Кемеровской области арестовали за публичное оправдание теракта в подмосковном концертном зале "Крокус", сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области обвиняют жительницу поселка Темиртау в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). "Предварительно установлено, что в марте 2024 года обвиняемая посредством сети интернет разместила на своей странице в социальной сети высказывания, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие террористический акт, совершенный в здании концертного зала в Московской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела. "В ходе предварительного следствия по месту жительства обвиняемой проведен обыск. Следователем СК России женщина задержана, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html
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кемеровская область, россия, красногорск, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Кемеровская область, Россия, Красногорск, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Общество
Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"

СК: жительницу Темиртау в Кузбассе арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Жительницу поселка Темиртау Кемеровской области арестовали за публичное оправдание теракта в подмосковном концертном зале "Крокус", сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области обвиняют жительницу поселка Темиртау в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
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"Предварительно установлено, что в марте 2024 года обвиняемая посредством сети интернет разместила на своей странице в социальной сети высказывания, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие террористический акт, совершенный в здании концертного зала в Московской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что преступная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела.
"В ходе предварительного следствия по месту жительства обвиняемой проведен обыск. Следователем СК России женщина задержана, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Кемеровская областьРоссияКрасногорскКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллОбщество
 
 
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