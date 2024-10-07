https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html

Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"

Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 07.10.2024

Жительницу Кузбасса арестовали за оправдание теракта в "Крокусе"

Жительницу поселка Темиртау Кемеровской области арестовали за публичное оправдание теракта в подмосковном концертном зале "Крокус", сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:43

2024-10-07T14:43

2024-10-07T14:49

теракт в "крокус сити холле"

кемеровская область

россия

красногорск

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Жительницу поселка Темиртау Кемеровской области арестовали за публичное оправдание теракта в подмосковном концертном зале "Крокус", сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области обвиняют жительницу поселка Темиртау в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). "Предварительно установлено, что в марте 2024 года обвиняемая посредством сети интернет разместила на своей странице в социальной сети высказывания, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие террористический акт, совершенный в здании концертного зала в Московской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела. "В ходе предварительного следствия по месту жительства обвиняемой проведен обыск. Следователем СК России женщина задержана, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html

кемеровская область

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, россия, красногорск, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, общество