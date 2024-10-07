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Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 07.10.2024
Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:17
2024-10-07T13:17
2024-10-07T13:17
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что склад, внутри которого находятся емкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысячи "квадратов" в Красноярском крае. "В Красноярском крае площадь пожара - 1610 квадратов. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Красноярском крае достигла 1610 квадратов