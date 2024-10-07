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Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае
Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае - РИА Новости, 07.10.2024
Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае
Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" горит в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:34
2024-10-07T11:34
2024-10-07T11:48
происшествия
красноярский край
россия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" горит в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Красноярском крае сотрудники МЧС России тушат склад. В Норильске горит помещение на 1560 квадратах. Внутри находятся емкости с ацетоном и пеллеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 6 единицы техники.
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происшествия, красноярский край, россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Норильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае
Склад на площади 1560 тысяч "квадратов" загорелся в Красноярском крае