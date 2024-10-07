https://ria.ru/20241007/krasnoyarsk-1976730169.html

Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае

Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае - РИА Новости, 07.10.2024

Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" загорелся в Красноярском крае

Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" горит в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:34

2024-10-07T11:34

2024-10-07T11:48

происшествия

красноярский край

россия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов" горит в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Красноярском крае сотрудники МЧС России тушат склад. В Норильске горит помещение на 1560 квадратах. Внутри находятся емкости с ацетоном и пеллеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 6 единицы техники.

красноярский край

россия

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)