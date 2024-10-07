https://ria.ru/20241007/konturmarket-1976674811.html

В России зафиксировали рекордное снижение спроса на сигареты

В России зафиксировали рекордное снижение спроса на сигареты - РИА Новости, 07.10.2024

В России зафиксировали рекордное снижение спроса на сигареты

Россияне стали покупать гораздо меньше сигарет в этом году по сравнению с прошлым, в летний период снижение достигало 22% в годовом выражении, подсчитали для... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:16

2024-10-07T06:16

2024-10-07T06:16

россия

курение

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россияне стали покупать гораздо меньше сигарет в этом году по сравнению с прошлым, в летний период снижение достигало 22% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости в системе сервисов "Контур.Маркет". "Сильнее всего продажи упали в летние месяцы - в 2024 году объем продаж сигарет сократился на 22% по сравнению с летом 2023. За весну 2024 продажи сократились на 19%, а за зиму - на 16%", - подсчитали аналитики на основе 45 миллионов чеков. При этом средняя цена на сигареты в 2024 году повысилась на 4–9% по сравнению с 2023 годом, самый большой рост цен произошел минувшей зимой, уточнили в компании. "Продажи сигарет по России упали в рублях среднем на 19% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это может быть обусловлено общей тенденцией к отказу от курения, которая становится все более устойчивой в стране последние годы", - пояснила аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина. Кроме того, отметили в сервисе, уменьшение количества чеков в 2024 году прямо пропорционально снижению объема продаж. "В среднем количество чеков снизилось на 17%. Средняя цена в 2024 году на сигареты составляет 193 рубля за пачку", - указали аналитики.

https://ria.ru/20240901/tseny-1969753870.html

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россия, курение, общество