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Посол Израиля рассказал о контактах с Россией по Ближнему Востоку
Посол Израиля рассказал о контактах с Россией по Ближнему Востоку - РИА Новости, 07.10.2024
Посол Израиля рассказал о контактах с Россией по Ближнему Востоку
Израиль продолжит контактировать с Россией по ситуации в регионе Ближнего Востока, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:18
2024-10-07T22:18
2024-10-07T22:18
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ближний восток
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль продолжит контактировать с Россией по ситуации в регионе Ближнего Востока, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин. "Все время есть контакты между Россией и Израилем и по ситуации (в регионе - ред.). Эти контакты в основном ведутся здесь, в Москве, в моих контактах с руководством МИД и других ведомств. Эти контакты продолжатся", - сказала она журналистам на памятном мероприятии, посвященном годовщине атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Посол с сожалением отметила, что пока не слышала "российского осуждения иранского нападения на Израиль, я еще не слышала (осуждения) нападения на Израиль со стороны ливанской "Хезболлах", которое началось 8 октября и до этого момента не закончилось". "Но есть один момент, по которому никакого разногласия нет - мы говорим об этом, работаем вместе, стараемся вместе прийти к позитивному результату - это вопрос (освобождения - ред.) заложников. Про заложников я все время говорю со своими российскими коллегами. Мы думаем, мы работаем, мы надеемся, мы стремимся и надеемся на прогресс", - заключила посол. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
https://radiosputnik.ru/20240623/1954864543.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Посол Израиля рассказал о контактах с Россией по Ближнему Востоку
Посол Израиля Гальперин: страна продолжит контакты с РФ по Ближнему Востоку
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль продолжит контактировать с Россией по ситуации в регионе Ближнего Востока, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
"Все время есть контакты между Россией и Израилем и по ситуации (в регионе - ред.). Эти контакты в основном ведутся здесь, в Москве
, в моих контактах с руководством МИД и других ведомств. Эти контакты продолжатся", - сказала она журналистам на памятном мероприятии, посвященном годовщине атаки ХАМАС
на Израиль 7 октября прошлого года.
Посол с сожалением отметила, что пока не слышала "российского осуждения иранского нападения на Израиль, я еще не слышала (осуждения) нападения на Израиль со стороны ливанской "Хезболлах
", которое началось 8 октября и до этого момента не закончилось".
"Но есть один момент, по которому никакого разногласия нет - мы говорим об этом, работаем вместе, стараемся вместе прийти к позитивному результату - это вопрос (освобождения - ред.) заложников. Про заложников я все время говорю со своими российскими коллегами. Мы думаем, мы работаем, мы надеемся, мы стремимся и надеемся на прогресс", - заключила посол.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.