Рейтинг@Mail.ru
СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 07.10.2024 (обновлено: 21:27 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/komandir-1976853850.html
СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов
СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов
ВВС Израиля в ходе ударов по Бейруту не пытались атаковать командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:26
2024-10-07T21:27
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
хамас
иран
израиль
бейрут
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976503582_0:0:617:347_1920x0_80_0_0_feca9707fcb651e58a8f985ee2a81c10.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ходе ударов по Бейруту не пытались атаковать командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах. Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил в понедельник, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой. "Командир сил "Аль-Кудс" иранского КСИР Исмаил Каани не был целью израильского удара по Бейруту", - говорится в сообщении издания. Как отметили источники Times of Israel, даже если один из ударов действительно пришелся по нему, израильская армия не знала о его местоположении и не наносила удар целенаправленно по нему. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
иран
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976503582_0:0:463:347_1920x0_80_0_0_4b464d5019b3de43e06e75b15d807517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, иран, израиль, бейрут, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ХАМАС, Иран, Израиль, Бейрут, В мире
СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов

TI: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов по Бейруту

© РИА НовостиПоследствия ударов по пригороду Бейрута
Последствия ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости
Последствия ударов по пригороду Бейрута
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ходе ударов по Бейруту не пытались атаковать командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.
Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил в понедельник, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
"Командир сил "Аль-Кудс" иранского КСИР Исмаил Каани не был целью израильского удара по Бейруту", - говорится в сообщении издания.
Как отметили источники Times of Israel, даже если один из ударов действительно пришелся по нему, израильская армия не знала о его местоположении и не наносила удар целенаправленно по нему.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаХАМАСИранИзраильБейрутВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала