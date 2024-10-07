СМИ: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов
TI: командир спецназа КСИР Каани не был целью израильских ударов по Бейруту
© РИА НовостиПоследствия ударов по пригороду Бейрута
© РИА Новости
Последствия ударов по пригороду Бейрута
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ходе ударов по Бейруту не пытались атаковать командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.
Ранее западные СМИ со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников заявляли, что Исмаил Каани не выходит на связь после ударов Израиля по Бейруту на прошлой неделе. В свою очередь, замруководителя спецподразделения "Аль-Кудс" Ирадж Масджеди заявил в понедельник, что КСИР не собирается публиковать заявление о состоянии здоровья Каани, так как тот находится в добром здравии и занят работой.
"Командир сил "Аль-Кудс" иранского КСИР Исмаил Каани не был целью израильского удара по Бейруту", - говорится в сообщении издания.
Как отметили источники Times of Israel, даже если один из ударов действительно пришелся по нему, израильская армия не знала о его местоположении и не наносила удар целенаправленно по нему.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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