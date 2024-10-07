https://ria.ru/20241007/kirillov-1976711814.html

В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными

В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными - РИА Новости, 07.10.2024

В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал безосновательным попытку объяснить создание Киевом РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:51

2024-10-07T10:51

2024-10-07T10:51

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965987175_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_eba1e51a6e5a6317946fe64a579a6191.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал безосновательным попытку объяснить создание Киевом соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ якобы угрозой со стороны РФ. Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ. "При этом объяснение подобных работ угрозами со стороны России полностью безосновательно. Напомню, что все запасы химического оружия наша страна уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден генеральным директором Организации", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия