https://ria.ru/20241007/kirillov-1976711814.html
В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными
В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными - РИА Новости, 07.10.2024
В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал безосновательным попытку объяснить создание Киевом РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:51
2024-10-07T10:51
2024-10-07T10:51
специальная военная операция на украине
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игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал безосновательным попытку объяснить создание Киевом соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ якобы угрозой со стороны РФ. Ранее в понедельник Кириллов сообщил, что украинские ученые реализовали научную работу, цель которой - создание соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ. "При этом объяснение подобных работ угрозами со стороны России полностью безосновательно. Напомню, что все запасы химического оружия наша страна уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден генеральным директором Организации", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html
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россия, киев, сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
В Минобороны назвали объяснения Киева по химоружию безосновательными
Минобороны: объяснение Киева по работе с отравляющими веществами безосновательно