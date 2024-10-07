https://ria.ru/20241007/kirgiziya-1976735556.html
Президент Киргизии вылетел в Россию для участия в саммите СНГ
Президент Киргизии вылетел в Россию для участия в саммите СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
Президент Киргизии вылетел в Россию для участия в саммите СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в заседании Совета глав стран-членов Содружества Независимых государств (СНГ), сообщили... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:55
2024-10-07T11:55
2024-10-07T11:55
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в заседании Совета глав стран-членов Содружества Независимых государств (СНГ), сообщили журналистам в пресс-службе киргизского лидера. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в состав киргизской делегации также входят вице-премьер Адылбек Касымалиев, глава МИД Жээнбек Кулубаев и директор национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов. "В ходе предстоящего заседания Совета глав государств СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, россия, садыр жапаров, снг
В мире, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, СНГ
Президент Киргизии вылетел в Россию для участия в саммите СНГ
Президент Киргизии Жапаров вылетел в Россию на заседание Совета глав стран СНГ
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию для участия в заседании Совета глав стран-членов Содружества Независимых государств (СНГ), сообщили журналистам в пресс-службе киргизского лидера.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в состав киргизской делегации также входят вице-премьер Адылбек Касымалиев, глава МИД Жээнбек Кулубаев и директор национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов.
"В ходе предстоящего заседания Совета глав государств СНГ будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - уточнили в пресс-службе.