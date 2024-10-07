https://ria.ru/20241007/kiev-1976703890.html
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:20
2024-10-07T10:20
2024-10-07T10:20
специальная военная операция на украине
россия
киев
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965987175_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_eba1e51a6e5a6317946fe64a579a6191.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/ssha-1976698724.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965987175_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_cff6aecfd3f784c98c31cca41969a8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
Минобороны: РФ не получила от ОЗХО реакции на факты применения Киевом химоружия