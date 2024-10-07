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ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/kiev-1976703890.html
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:20
2024-10-07T10:20
специальная военная операция на украине
россия
киев
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили", - сказал Кириллов.
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россия, киев, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия

Минобороны: РФ не получила от ОЗХО реакции на факты применения Киевом химоружия

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили", - сказал Кириллов.
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Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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