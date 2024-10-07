https://ria.ru/20241007/kiev-1976703890.html

ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия

ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024

ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия

Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:20

2024-10-07T10:20

2024-10-07T10:20

специальная военная операция на украине

россия

киев

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержательной реакции на подтвержденные факты применения Киевом отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/ssha-1976698724.html

россия

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россия, киев, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия