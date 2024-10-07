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СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976833706.html
СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже
СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже - РИА Новости, 07.10.2024
СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже
Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о применении ВСУ химоружия в Куркой области и даст правовую оценку этим сведениям в рамках... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:25
2024-10-07T18:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о применении ВСУ химоружия в Куркой области и даст правовую оценку этим сведениям в рамках расследования уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственный комитет запросит у министерства обороны России информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области... Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел", - сказали в ведомстве. По сообщению представителей Минобороны РФ, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области. Всего зафиксировано более 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне проведения СВО. В частности, подобные факты имелись в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах. Кроме того, сообщалось, что МО РФ обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже

СК запросит у МО данные о применении ВСУ химоружия в Судже и даст оценку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о применении ВСУ химоружия в Куркой области и даст правовую оценку этим сведениям в рамках расследования уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственный комитет запросит у министерства обороны России информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области... Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел", - сказали в ведомстве.
По сообщению представителей Минобороны РФ, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области. Всего зафиксировано более 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне проведения СВО. В частности, подобные факты имелись в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах. Кроме того, сообщалось, что МО РФ обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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