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Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
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10:06 07.10.2024 (обновлено: 10:08 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976696377.html
Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ
Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024
Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ
Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:06
2024-10-07T10:08
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета", - сказал Кириллов."Предполагается, что материалы сфабрикованных "доказательств" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года", - сказал он.
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россия, киев, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, В мире
Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ

Кириллов: Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В понедельник Кириллов сообщил, что по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
"По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета", - сказал Кириллов.
"Предполагается, что материалы сфабрикованных "доказательств" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года", - сказал он.
Кириллов: ОЗХО готовят спецмиссию по расследованию так называемых фактов применения РФ химоружия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Минобороны: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия
8 июля, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
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