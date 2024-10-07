https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976696377.html

Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ

Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ - РИА Новости, 07.10.2024

Киев передаст ОЗХО "доказательства" применения Россией отравляющих веществ

Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:06

2024-10-07T10:06

2024-10-07T10:08

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета", - сказал Кириллов."Предполагается, что материалы сфабрикованных "доказательств" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года", - сказал он.

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

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Ольга Фомченкова

россия, киев, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, в мире