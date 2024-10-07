https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html

ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия

ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024

ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия

Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:03

2024-10-07T10:03

2024-10-07T10:03

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф