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ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:03
2024-10-07T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
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безопасность, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия

ВС России выявили факты применения Киевом химоружия под видом дымовых снарядов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов", - сказал Кириллов.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
13 августа, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаИгорь КирилловВооруженные силы РФ
 
 
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