https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия - РИА Новости, 07.10.2024
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:03
2024-10-07T10:03
2024-10-07T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска в августе выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
ВС России выявили факты применения Киевом химоружия под видом дымовых снарядов