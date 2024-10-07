https://ria.ru/20241007/kengurenok-1976815092.html

Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест

Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест - РИА Новости, 07.10.2024

Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест

Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля обжаловала его арест. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:59

2024-10-07T16:59

2024-10-07T17:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля обжаловала его арест."Сегодня подана апелляционная жалоба", - сказала РИА Новости адвокат Екатерина Сентищева, отметив, что обжаловала арест подзащитного в Заволжском районном суде.В суде подтвердили РИА Новости, что получили жалобу, в настоящее время ее регистрируют.Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам в ярославском зоопарке. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, он так же находится под наблюдением ветеринаров.В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html

https://ria.ru/20241007/jaroslavl-1976802909.html

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происшествия