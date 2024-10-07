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Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест - РИА Новости, 07.10.2024
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16:59 07.10.2024 (обновлено: 17:00 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kengurenok-1976815092.html
Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест
Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест - РИА Новости, 07.10.2024
Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест
Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля обжаловала его арест. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:59
2024-10-07T17:00
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля обжаловала его арест."Сегодня подана апелляционная жалоба", - сказала РИА Новости адвокат Екатерина Сентищева, отметив, что обжаловала арест подзащитного в Заволжском районном суде.В суде подтвердили РИА Новости, что получили жалобу, в настоящее время ее регистрируют.Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам в ярославском зоопарке. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, он так же находится под наблюдением ветеринаров.В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html
https://ria.ru/20241007/jaroslavl-1976802909.html
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происшествия
Происшествия
Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша обжаловала его арест

Защита обвиняемого в краже кенгуренка из ярославского зоопарка обжаловала арест

© МВД РоссииПохищенный детеныш кенгуру
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© МВД России
Похищенный детеныш кенгуру. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в краже кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля обжаловала его арест.
"Сегодня подана апелляционная жалоба", - сказала РИА Новости адвокат Екатерина Сентищева, отметив, что обжаловала арест подзащитного в Заволжском районном суде.
Задержанный за кражу кенгурят расплакался в здании суда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения
4 октября, 12:07
В суде подтвердили РИА Новости, что получили жалобу, в настоящее время ее регистрируют.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам в ярославском зоопарке. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, он так же находится под наблюдением ветеринаров.
В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Похищенного кенгуренка Кроша вернут в семью в конце недели
Вчера, 16:10
 
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