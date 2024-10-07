https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976667685.html

На Камчатке ищут группу путешественников с ребенком

На Камчатке ищут группу путешественников с ребенком - РИА Новости, 07.10.2024

На Камчатке ищут группу путешественников с ребенком

Спасатели на Камчатке ищут группу путешественников, в том числе одного ребенка, которые отправились в популярное место отдыха и не выходят на связь, сообщил на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:50

2024-10-07T02:50

2024-10-07T12:12

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости️. Спасатели на Камчатке ищут группу путешественников, в том числе одного ребенка, которые отправились в популярное место отдыха и не выходят на связь, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Владимир Лебедев. "Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к "Диким озеркам" в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет. О пропаже ночью сообщил знакомый. Сегодня на поиски выдвинулась группа спасателей Камчатского спасательного центра. На "Диких озерках" их нет", - сообщил Лебедев. Министр предположил, что люди могли отправиться к урочищу "Аквариум". По его словам, они не зарегистрировались в МЧС и не прописали свой маршрут детально, что осложняет их поиски. "Дикие озерки" и "Аквариум" являются популярными местами отдыха местных жителей, особенно поклонников езды по бездорожью. Они находятся на небольшом удалении от населенных пунктов, но к ним есть только грунтовые дороги.

https://ria.ru/20240923/sudno-1974327801.html

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)