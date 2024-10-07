https://ria.ru/20241007/jakutija-1976684255.html
В Якутии начались проверки после гибели детей от огнестрельного оружия
В Якутии начались проверки после гибели детей от огнестрельного оружия - РИА Новости, 07.10.2024
В Якутии начались проверки после гибели детей от огнестрельного оружия
Проверки начались в Якутии после гибели и травмы детей от огнестрельного оружия в селе Кердем Хангаласского района и микрорайоне "Сатал" города Якутска,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:51
2024-10-07T08:51
2024-10-07T14:01
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Проверки начались в Якутии после гибели и травмы детей от огнестрельного оружия в селе Кердем Хангаласского района и микрорайоне "Сатал" города Якутска, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратурой республики организованы проверки по факту гибели и причинения вреда здоровью детей с применением оружия. Так, 5 октября в частном доме в селе Кердем Хангаласского района в результате выстрела по неосторожности из ружья в область головы скончался ребёнок 2009 года рождения. Шестого октября в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем в учреждение здравоохранения с пулевым ранением из частного дома в СНТ "Сатал" госпитализирован мальчик, 2012 года рождения", - сообщает пресс-служба. В свою очередь, в следственном управлении Следственного комитета по республике заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели подростка в Хангаласском районе. По данным следствия, 16-летний юноша взял из отцовского сейфа гладкоствольное ружье и неумышленно выстрелил в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951296519.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутии начались проверки после гибели детей от огнестрельного оружия
В Якутии начались проверки после гибели и травмы детей от огнестрельного оружия
ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости.
Проверки начались в Якутии после гибели и травмы детей от огнестрельного оружия в селе Кердем Хангаласского района и микрорайоне "Сатал" города Якутска, сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры.
"Прокуратурой республики организованы проверки по факту гибели и причинения вреда здоровью детей с применением оружия. Так, 5 октября в частном доме в селе Кердем Хангаласского района в результате выстрела по неосторожности из ружья в область головы скончался ребёнок 2009 года рождения. Шестого октября в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем в учреждение здравоохранения с пулевым ранением из частного дома в СНТ "Сатал" госпитализирован мальчик, 2012 года рождения", - сообщает пресс-служба.
В свою очередь, в следственном управлении Следственного комитета по республике заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели подростка в Хангаласском районе. По данным следствия, 16-летний юноша взял из отцовского сейфа гладкоствольное ружье и неумышленно выстрелил в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика.