https://ria.ru/20241007/izrail-1976849433.html
ЦАХАЛ объявила пять приграничных поселений Израиля закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявила пять приграничных поселений Израиля закрытой военной зоной - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ объявила пять приграничных поселений Израиля закрытой военной зоной
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной районы пяти приграничных поселений на севере страны, сообщила в понедельник армейская... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:08
2024-10-07T20:08
2024-10-07T20:15
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной районы пяти приграничных поселений на севере страны, сообщила в понедельник армейская пресс-служба."В соответствии с оценкой ситуации было принято решение о создании закрытой военной зоны, начиная с сегодняшнего дня (понедельник) с 22.00 (совпадает с мск) в районах Рош Ха-Никра, Шломи, Ханита, Идмит и Араб-аль-Арамша", - говорится в сообщении.В ЦАХАЛ уточнили, что вход в эту зону строго запрещен.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ объявила пять приграничных поселений Израиля закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявила 5 приграничных поселений на севере Израиля закрытой военной зоной