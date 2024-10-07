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Ушаков рассказал о контактах России и Израиля - РИА Новости, 07.10.2024
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17:40 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/izrail-1976825545.html
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:40
2024-10-07T17:40
россия
израиль
юрий ушаков
владимир путин
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С Израилем у нас есть определенные контакты. Да, поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли российская сторона сейчас какие-либо контакты с Израилем. На просьбу уточнить, планируется ли встреча с премьер-министром страны, помощник президента РФ ответил: "Нет, не планируется".
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россия, израиль, юрий ушаков, владимир путин, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля

Ушаков: контакты с Израилем есть, но встреча Путина с Нетаньяху не планируется

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С Израилем у нас есть определенные контакты. Да, поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли российская сторона сейчас какие-либо контакты с Израилем.
На просьбу уточнить, планируется ли встреча с премьер-министром страны, помощник президента РФ ответил: "Нет, не планируется".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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РоссияИзраильЮрий УшаковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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