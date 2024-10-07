https://ria.ru/20241007/izrail-1976825545.html

Ушаков рассказал о контактах России и Израиля

Ушаков рассказал о контактах России и Израиля - РИА Новости, 07.10.2024

Ушаков рассказал о контактах России и Израиля

Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:40

2024-10-07T17:40

2024-10-07T17:40

россия

израиль

юрий ушаков

владимир путин

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С Израилем у нас есть определенные контакты. Да, поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли российская сторона сейчас какие-либо контакты с Израилем. На просьбу уточнить, планируется ли встреча с премьер-министром страны, помощник президента РФ ответил: "Нет, не планируется".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, юрий ушаков, владимир путин, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире