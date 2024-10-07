https://ria.ru/20241007/izrail-1976825545.html
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля - РИА Новости, 07.10.2024
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:40
2024-10-07T17:40
2024-10-07T17:40
россия
израиль
юрий ушаков
владимир путин
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С Израилем у нас есть определенные контакты. Да, поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли российская сторона сейчас какие-либо контакты с Израилем. На просьбу уточнить, планируется ли встреча с премьер-министром страны, помощник президента РФ ответил: "Нет, не планируется".
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, юрий ушаков, владимир путин, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Ушаков рассказал о контактах России и Израиля
Ушаков: контакты с Израилем есть, но встреча Путина с Нетаньяху не планируется
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с Израилем, но встречи президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С Израилем у нас есть определенные контакты. Да, поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли российская сторона сейчас какие-либо контакты с Израилем.
На просьбу уточнить, планируется ли встреча с премьер-министром страны, помощник президента РФ ответил: "Нет, не планируется".