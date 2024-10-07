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В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы - РИА Новости, 07.10.2024
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11:35 07.10.2024 (обновлено: 12:04 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/izrail-1976730332.html
В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы
В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы - РИА Новости, 07.10.2024
В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы
Два человека в центре Израиля ранены осколками и ещё несколько человек пострадали по пути в защищённые помещения в результате ракетного обстрела из сектора Газа РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:35
2024-10-07T12:04
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Два человека в центре Израиля ранены осколками и ещё несколько человек пострадали по пути в защищённые помещения в результате ракетного обстрела из сектора Газа в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."На территории регионального совета Дан (центр Израиля - ред.) медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу... двух раненых женщин в возрасте 30 лет в лёгком состоянии с осколочными ранениями. Кроме того, в других местах бригады MDA оказывают медицинскую помощь ряду людей, получивших лёгкие ранения по пути в охраняемую зону и перёнесших приступы паники", - говорится в сообщении.В понедельник в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и массированной ракетной атаки палестинские радикалы осуществили ракетный залп по центру Израиля, включая Тель-Авив и его южные пригороды.По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был зафиксирован пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.
https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы

MDA: два человека ранены осколками из-за ракетного обстрела центра Израиля

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Два человека в центре Израиля ранены осколками и ещё несколько человек пострадали по пути в защищённые помещения в результате ракетного обстрела из сектора Газа в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«
"На территории регионального совета Дан (центр Израиля - ред.) медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу... двух раненых женщин в возрасте 30 лет в лёгком состоянии с осколочными ранениями. Кроме того, в других местах бригады MDA оказывают медицинскую помощь ряду людей, получивших лёгкие ранения по пути в охраняемую зону и перёнесших приступы паники", - говорится в сообщении.
В понедельник в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и массированной ракетной атаки палестинские радикалы осуществили ракетный залп по центру Израиля, включая Тель-Авив и его южные пригороды.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был зафиксирован пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.
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В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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