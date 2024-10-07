https://ria.ru/20241007/izrail-1976730332.html

В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы

В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы - РИА Новости, 07.10.2024

В Израиле заявили о ранении двух человек при ракетном обстреле из Газы

Два человека в центре Израиля ранены осколками и ещё несколько человек пострадали по пути в защищённые помещения в результате ракетного обстрела из сектора Газа РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:35

2024-10-07T11:35

2024-10-07T12:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Два человека в центре Израиля ранены осколками и ещё несколько человек пострадали по пути в защищённые помещения в результате ракетного обстрела из сектора Газа в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."На территории регионального совета Дан (центр Израиля - ред.) медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу... двух раненых женщин в возрасте 30 лет в лёгком состоянии с осколочными ранениями. Кроме того, в других местах бригады MDA оказывают медицинскую помощь ряду людей, получивших лёгкие ранения по пути в охраняемую зону и перёнесших приступы паники", - говорится в сообщении.В понедельник в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и массированной ракетной атаки палестинские радикалы осуществили ракетный залп по центру Израиля, включая Тель-Авив и его южные пригороды.По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был зафиксирован пуск пяти ракет из района Хан-Юниса на юге сектора Газа, часть из которых упали в центре страны.

https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году