https://ria.ru/20241007/izrail-1976669455.html

Приграничные кибуцы на юге Израиля пустуют спустя год после атаки ХАМАС

Приграничные кибуцы на юге Израиля пустуют спустя год после атаки ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2024

Приграничные кибуцы на юге Израиля пустуют спустя год после атаки ХАМАС

Жизнь в израильских южных сельскохозяйственных поселениях (кибуцах), которые ровно год назад подверглись беспрецедентному нападению палестинского движения... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:36

2024-10-07T03:36

2024-10-07T03:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КФАР-АЗА (Израиль), 7 окт - РИА Новости. Жизнь в израильских южных сельскохозяйственных поселениях (кибуцах), которые ровно год назад подверглись беспрецедентному нападению палестинского движения ХАМАС, далека от возвращения в нормальное русло, в них по-прежнему нет жителей, а обстановка все еще напоминает о той "черной" субботе 7 октября 2023 года, передает корреспондент РИА Новости, посетивший несколько таких поселений в годовщину атаки. Кибуц Кфар-Аза с населением примерно в тысячу жителей, расположенный всего лишь в паре километров от пограничного забора безопасности с палестинским анклавом, в первые дни войны попал на первые полосы мировых СМИ. Журналисты, которых пустили в кибуц через несколько дней после атаки, описывали это место как ад на земле, так как повсюду были разрушенные и сгоревшие дома, изрешеченные пулями машины и тела убитых, включая детей, которых еще не успели собрать. "В тот ужасный день 62 жителя Кфар-Азы были убиты, а 19 взяты в плен. Из 19 похищенных двое чуть позднее были убиты, 12 освобождены, а пятеро до сих пор удерживаются в руках террористов. Сейчас в кибуце проживает порядка 50-60 человек", - рассказал РИА Новости житель кибуца Кфар-Аза Зоар Шпак, переживший нападение 7 октября. Сегодня, спустя ровно год после атаки, этот некогда живописный, утопающий в зелени и процветающий кибуц напоминает поселение-призрак. На улицах так и остались руины домов, обгоревший бетон, разбросанные детские игрушки, велосипеды и различные предметы домашней утвари. В поселении не функционирует школа и местное отделение больничной кассы (поликлиника). С западной окраины кибуца, который находится на небольшой возвышенности, за пограничным забором виднеются руины Джебалии - района в палестинском анклаве к востоку от города Газа. Время от времени из кибуца можно услышать взрывы от продолжающихся ударов израильских ВВС по сектору Газа. В 20 километрах к юго-западу от Кфар-Азы находится кибуц Нир-Оз, четверть населения которого год назад была убита или похищена ХАМАС. В этом небольшом поселении в двух километрах от границы с сектором Газа проживали порядка 400 человек, около 40 из которых 7 октября были убиты, а более 70 увезены в анклав. Таким образом, чуть меньше трети всех израильских заложников были похищены из этого поселения. Жительница Нир-Оза Ольга Мецгер, пережившая атаку ХАМАС, рассказала РИА Новости, что "боевики не смогли попасть лишь в семь домов в кибуце из 240". Обстановка в поселении сегодня также напоминает о событиях "черной" субботы - кругом руины обгоревших домов, отсутствие жителей и соскучившиеся по человеческой ласке коты, которые при виде людей ведут себя так, словно хотят, чтобы это место вновь наполнилось миром, детьми и добром. Из этого поселения 7 октября 2023 была похищена семья из России - пожилая женщина Ирина Тати, ее дочь Елена Труфанова и внук Александар Труфанов. Муж Елены был убит в момент нападения. Ирину и Елену удалось вернуть из плена ХАМАС в рамках гуманитарных усилий в конце ноября 2023 года, а Александр уже ровно год удерживается в секторе Газа. В этом кибуце также родился самый молодой заложник ХАМАС по имени Кфир Бибас, которого вместе с братом и родителями похитили, когда ему не было еще и одного года. Фотографии этого рыжеволосого младенца облетели весь мир. Как убедился корреспондент РИА Новости, детский сад, в который водили Кфира, почти полностью сгорел в день атаки, а детские игрушки, оставленные на лужайке перед домом Бибасов, ждут, что эти дети их снова когда-нибудь возьмут в руки. Жители южных израильских поселений не возвращаются в свои дома по разным причинам - не работающая инфраструктура, продолжающиеся боевые действия в близлежащем секторе Газа, отсутствие возможности на данный момент восстановить ущерб имуществу. Некоторые жители этих районов, которые уже год вынуждены проживать или у родственников и друзей, или в предоставленном властями временном жилье, просто не готовы вернуть своих детей в места, напоминающие "кладбища". Правительство Израиля ввиду эскалации конфликта на границе с Ливаном, откуда были эвакуированы десятки тысяч жителей из-за ракетных обстрелов, еще не приступило к реализации планов по восстановлению южных кибуцев. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

https://ria.ru/20241007/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году