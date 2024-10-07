https://ria.ru/20241007/izbienie-1976758070.html

Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле

Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле - РИА Новости, 07.10.2024

Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле

Полиция проверяет инцидент с избиением в Ярославле юноши группой молодых людей, в соцсетях утверждают, что причиной стали его антифашистские взгляды. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:03

2024-10-07T13:03

2024-10-07T13:03

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с избиением в Ярославле юноши группой молодых людей, в соцсетях утверждают, что причиной стали его антифашистские взгляды. На опубликованном в Telegram-канале "Антифа ру" видео запечатлено, как несколько человек, большинство из которых в масках, закрывающих нижнюю часть лица, еще один в балаклаве, требуют от сидящего на земле юноши, чтобы он встал, но тот жалуется, что не может дышать. Из разговоров становится ясно, что его только что били. Юношу поднимают и записывают издевательское видео, на котором держат его в вертикальном положении и дергают за руки под музыку, а потом бросают на землю. "Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области. Telegram-канал "Антифа ру" утверждает, что избитый – школьник, получивший в результате инцидента сотрясение мозга. Причиной избиения, произошедшего 25 сентября, утверждает Telegram-канал, стали его антифашистские взгляды. Сообщается, что фото и видео расправы над юношей первоначально были размещены в закрытом Telegram-канале неонацистов.

https://ria.ru/20240828/deti-1968970093.html

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, ярославская область