Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/izbienie-1976758070.html
Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле
Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле - РИА Новости, 07.10.2024
Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле
Полиция проверяет инцидент с избиением в Ярославле юноши группой молодых людей, в соцсетях утверждают, что причиной стали его антифашистские взгляды. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:03
2024-10-07T13:03
происшествия
ярославль
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с избиением в Ярославле юноши группой молодых людей, в соцсетях утверждают, что причиной стали его антифашистские взгляды. На опубликованном в Telegram-канале "Антифа ру" видео запечатлено, как несколько человек, большинство из которых в масках, закрывающих нижнюю часть лица, еще один в балаклаве, требуют от сидящего на земле юноши, чтобы он встал, но тот жалуется, что не может дышать. Из разговоров становится ясно, что его только что били. Юношу поднимают и записывают издевательское видео, на котором держат его в вертикальном положении и дергают за руки под музыку, а потом бросают на землю. "Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области. Telegram-канал "Антифа ру" утверждает, что избитый – школьник, получивший в результате инцидента сотрясение мозга. Причиной избиения, произошедшего 25 сентября, утверждает Telegram-канал, стали его антифашистские взгляды. Сообщается, что фото и видео расправы над юношей первоначально были размещены в закрытом Telegram-канале неонацистов.
https://ria.ru/20240828/deti-1968970093.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Полиция проверяет сообщения об избиении подростка в Ярославле

Полиция проверяет данные об избиении группой молодых людей подростка в Ярославле

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с избиением в Ярославле юноши группой молодых людей, в соцсетях утверждают, что причиной стали его антифашистские взгляды.
На опубликованном в Telegram-канале "Антифа ру" видео запечатлено, как несколько человек, большинство из которых в масках, закрывающих нижнюю часть лица, еще один в балаклаве, требуют от сидящего на земле юноши, чтобы он встал, но тот жалуется, что не может дышать. Из разговоров становится ясно, что его только что били. Юношу поднимают и записывают издевательское видео, на котором держат его в вертикальном положении и дергают за руки под музыку, а потом бросают на землю.
"Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.
Telegram-канал "Антифа ру" утверждает, что избитый – школьник, получивший в результате инцидента сотрясение мозга. Причиной избиения, произошедшего 25 сентября, утверждает Telegram-канал, стали его антифашистские взгляды. Сообщается, что фото и видео расправы над юношей первоначально были размещены в закрытом Telegram-канале неонацистов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле
28 августа, 14:06
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала