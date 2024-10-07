https://ria.ru/20241007/irlandiya-1976847268.html

В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус

В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 07.10.2024

В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус

Более 50 человек получили легкие травмы, еще восемь серьезно пострадали после того, как в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, информирует телеканал РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:57

2024-10-07T19:57

2024-10-07T19:57

в мире

северная ирландия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976847471_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_219dd6e9408ecf8e0f66326f761a3b37.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 50 человек получили легкие травмы, еще восемь серьезно пострадали после того, как в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, информирует телеканал Sky News."После того, как школьный автобус перевернулся в графстве Даун в Северной Ирландии, было объявлено о серьезном происшествии. Служба скорой помощи сообщила, что более 60 человек в это время находились в автобусе, более 50 получили легкие травмы, а восемь получили более серьезные травмы", - говорится в публикации на сайте телеканала.

https://ria.ru/20240922/avariya-1974124189.html

северная ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная ирландия, происшествия