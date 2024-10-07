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В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 07.10.2024
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19:57 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/irlandiya-1976847268.html
В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус
В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 07.10.2024
В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус
Более 50 человек получили легкие травмы, еще восемь серьезно пострадали после того, как в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, информирует телеканал РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:57
2024-10-07T19:57
в мире
северная ирландия
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 50 человек получили легкие травмы, еще восемь серьезно пострадали после того, как в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, информирует телеканал Sky News."После того, как школьный автобус перевернулся в графстве Даун в Северной Ирландии, было объявлено о серьезном происшествии. Служба скорой помощи сообщила, что более 60 человек в это время находились в автобусе, более 50 получили легкие травмы, а восемь получили более серьезные травмы", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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в мире, северная ирландия, происшествия
В мире, Северная Ирландия, Происшествия
В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус

Sky News: в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где школьный автобус перевернулся в Северной Ирландии
Место происшествия, где школьный автобус перевернулся в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где школьный автобус перевернулся в Северной Ирландии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 50 человек получили легкие травмы, еще восемь серьезно пострадали после того, как в Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, информирует телеканал Sky News.
"После того, как школьный автобус перевернулся в графстве Даун в Северной Ирландии, было объявлено о серьезном происшествии. Служба скорой помощи сообщила, что более 60 человек в это время находились в автобусе, более 50 получили легкие травмы, а восемь получили более серьезные травмы", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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