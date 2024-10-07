https://ria.ru/20241007/investpredlozheniya-1976764668.html

Красноярский край стал пилотным по формированию инвестпредложений

Красноярский край стал пилотным по формированию инвестпредложений - РИА Новости, 07.10.2024

Красноярский край стал пилотным по формированию инвестпредложений

Красноярский край вошёл в число пилотных регионов по формированию инвестпредложений для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:34

2024-10-07T13:34

2024-10-07T13:34

красноярский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Красноярский край вошёл в число пилотных регионов по формированию инвестпредложений для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство промышленности и торговли края. "Красноярский край стал одним 36 из пилотных регионов России, где будут сформированы инвестиционные предложения для бизнеса – запрос субъектов РФ на создание производства конкретного типа в определенной локации", – говорится в сообщении. Уточняется, что первый пакет инвестпредложений планируется подготовить к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредложений приступят все регионы. Отмечается, что инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, инфраструктурном и ресурсном обеспечении, о доступных мерах поддержки. Методические рекомендации для этого разработаны Минэкономразвития России совместно с НААИР и деловыми объединениями. Подчеркивается, что формирование инвестпредложений – часть нового этапа развития регионального инвестиционного стандарта. Он включает в себя работу по сокращению клиентского пути инвестора в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток" и внедрение системы сбора обратной связи от бизнеса. В середине сентября механизм запущен на портале "Госуслуги". Теперь там можно получить консультацию или решить вопросы, связанные с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам. "Создание благоприятного инвестиционного климата является ключевым фактором для устойчивого экономического роста и развития региона. Привлечение инвестиций способствует модернизации инфраструктуры, увеличению объёмов производства и созданию новых рабочих мест. Кроме того, такие инициативы помогут развивать инновационные проекты и стартапы, что приведёт к повышению конкурентоспособности Красноярского края на уровне страны и за её пределами. Регион сможет стать центром притяжения для инвесторов, готовых вкладывать средства в перспективные секторы экономики", – приводятся в сообщении слова заместителя министра промышленности и торговли Красноярского края Василия Чернова. В Красноярском крае разработкой инвестиционных предложений занимается Корпорация развития Енисейской Сибири. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Красноярского края, а в скором времени инвестпредложения будут размещены и на инвестиционной карте России) и любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта.

https://ria.ru/20241007/investproekt-1976680985.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)