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Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:37 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/investitsii-1976765367.html
Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году
Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024
Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году
Резиденты и управляющие компании подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили 29,7 миллиарда рублей в реализацию своих проектов с начала года, сказала... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:37
2024-10-07T13:37
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Резиденты и управляющие компании подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили 29,7 миллиарда рублей в реализацию своих проектов с начала года, сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона "Дубна", где инвестировали 21,4 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона. Зампред также отметила, что второй по этому показателю стала ОЭЗ "Исток" - резидентами площадки и управляющей компанией ОЭЗ инвестировано 4,4 миллиарда рублей в 2024 году. На третьем ОЭЗ "Кашира" - 1,9 миллиарда рублей.
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость

Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Резиденты и управляющие компании подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили 29,7 миллиарда рублей в реализацию своих проектов с начала года, сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона "Дубна", где инвестировали 21,4 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона.
Зампред также отметила, что второй по этому показателю стала ОЭЗ "Исток" - резидентами площадки и управляющей компанией ОЭЗ инвестировано 4,4 миллиарда рублей в 2024 году. На третьем ОЭЗ "Кашира" - 1,9 миллиарда рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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