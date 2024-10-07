https://ria.ru/20241007/investitsii-1976765367.html

Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году

Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024

Почти 30 млрд рублей инвестировали в подмосковные ОЭЗ в 2024 году

Резиденты и управляющие компании подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили 29,7 миллиарда рублей в реализацию своих проектов с начала года, сказала... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:37

2024-10-07T13:37

2024-10-07T13:37

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Резиденты и управляющие компании подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) вложили 29,7 миллиарда рублей в реализацию своих проектов с начала года, сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона "Дубна", где инвестировали 21,4 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба мининвеста региона. Зампред также отметила, что второй по этому показателю стала ОЭЗ "Исток" - резидентами площадки и управляющей компанией ОЭЗ инвестировано 4,4 миллиарда рублей в 2024 году. На третьем ОЭЗ "Кашира" - 1,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976755512.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость