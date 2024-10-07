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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:54
2024-10-07T10:54
2024-10-07T10:54
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит воздушная тревога. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы