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В Грузии назвали перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии - РИА Новости, 07.10.2024
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22:36 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gruziya-1976858758.html
В Грузии назвали перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии
В Грузии назвали перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии - РИА Новости, 07.10.2024
В Грузии назвали перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что евроинтеграция и перезагрузка отношений с США и Евросоюзом являются наиважнейшим приоритетом правящей... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:36
2024-10-07T22:36
в мире
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сша
украина
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что евроинтеграция и перезагрузка отношений с США и Евросоюзом являются наиважнейшим приоритетом правящей партии страны "Грузинская мечта". В понедельник Кобахидзе, который возглавляет предвыборный штаб правящей партии, провел презентацию предвыборной компании "Грузинская мечта". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "Наиважнейшей национальной задачей, я бы сказал, является перезагрузка отношений с США и ЕС. Нам безусловно не нравятся те отношения, которые существуют сейчас. С нашей стороны делаются все шаги для перезагрузки. Мы уверены, что в следующем году, после того, как завершится война на Украине, будут сделаны ответные шаги, которые обеспечат перезагрузку отношений как с США, так и ЕС. Евроинтеграция остается нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Повторяем, что к 2030 году Грузия будет больше всех других стран кандидатов готова к членству в ЕС", - заявил Кобахидзе на презентации. По его словам, так же приоритетами "Грузинской мечты" являются углубление сотрудничества с НАТО и стратегического партнерства с Китаем.
https://ria.ru/20241007/premer-1976850428.html
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в мире, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз, нато
В мире, Грузия, США, Украина, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, НАТО
В Грузии назвали перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии

Премьер Грузии назвал перезагрузку диалога с США главной задачей правящей партии

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что евроинтеграция и перезагрузка отношений с США и Евросоюзом являются наиважнейшим приоритетом правящей партии страны "Грузинская мечта".
В понедельник Кобахидзе, который возглавляет предвыборный штаб правящей партии, провел презентацию предвыборной компании "Грузинская мечта". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Премьер Грузии назвал приоритет политики Тбилиси в отношениях с Москвой
Вчера, 20:19
"Наиважнейшей национальной задачей, я бы сказал, является перезагрузка отношений с США и ЕС. Нам безусловно не нравятся те отношения, которые существуют сейчас. С нашей стороны делаются все шаги для перезагрузки. Мы уверены, что в следующем году, после того, как завершится война на Украине, будут сделаны ответные шаги, которые обеспечат перезагрузку отношений как с США, так и ЕС. Евроинтеграция остается нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Повторяем, что к 2030 году Грузия будет больше всех других стран кандидатов готова к членству в ЕС", - заявил Кобахидзе на презентации.
По его словам, так же приоритетами "Грузинской мечты" являются углубление сотрудничества с НАТО и стратегического партнерства с Китаем.
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В миреГрузияСШАУкраинаИраклий КобахидзеЕвросоюзНАТО
 
 
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