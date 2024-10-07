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Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС

Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2024

Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС

Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T21:24

2024-10-07T21:24

2024-10-07T22:34

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ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки Минобороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в минувшую пятницу. Как отметили в МАГАТЭ, они приняли к сведению публичное заявление ГУР, в котором не опровергается причастность ведомства к произошедшему и говорится об "угрозе возмездия" по отношению к другим лицам. Уточняется, что представители агентства также пообщались с киевскими властями, которые, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли участие в этом преступлении. "Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ", — подчеркнул Гросси.По его словам, подобные угрозы мешают сотрудникам, не несущим ответственность за политическую и военную ситуацию, выполнять свою работу.Глава МАГАТЭ вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что любые действия, направленные против персонала станции, напрямую влияют на ядерную безопасность, поэтому их необходимо пресекать. Четвертого октября в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, он погиб. Как заявили в пресс-службе станции, речь идет о бывшем председателе совета депутатов Энергодара Андрее Коротком.Следственное управление СК по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".

https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html

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