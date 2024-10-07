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Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2024
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21:24 07.10.2024 (обновлено: 22:34 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС
Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2024
Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС
Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:24
2024-10-07T22:34
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ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки Минобороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в минувшую пятницу. Как отметили в МАГАТЭ, они приняли к сведению публичное заявление ГУР, в котором не опровергается причастность ведомства к произошедшему и говорится об "угрозе возмездия" по отношению к другим лицам. Уточняется, что представители агентства также пообщались с киевскими властями, которые, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли участие в этом преступлении. "Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ", — подчеркнул Гросси.По его словам, подобные угрозы мешают сотрудникам, не несущим ответственность за политическую и военную ситуацию, выполнять свою работу.Глава МАГАТЭ вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что любые действия, направленные против персонала станции, напрямую влияют на ядерную безопасность, поэтому их необходимо пресекать. Четвертого октября в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, он погиб. Как заявили в пресс-службе станции, речь идет о бывшем председателе совета депутатов Энергодара Андрее Коротком.Следственное управление СК по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".
https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html
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в мире, россия, запорожская область, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, энергодар
В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны Украины, Энергодар
Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС

Гросси после заявления ГУР МО Украины назвал угрозы персоналу ЗАЭС неприемлемыми

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки Минобороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в минувшую пятницу. Как отметили в МАГАТЭ, они приняли к сведению публичное заявление ГУР, в котором не опровергается причастность ведомства к произошедшему и говорится об "угрозе возмездия" по отношению к другим лицам.
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Уточняется, что представители агентства также пообщались с киевскими властями, которые, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли участие в этом преступлении.
"Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ", — подчеркнул Гросси.
По его словам, подобные угрозы мешают сотрудникам, не несущим ответственность за политическую и военную ситуацию, выполнять свою работу.
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Глава МАГАТЭ вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что любые действия, направленные против персонала станции, напрямую влияют на ядерную безопасность, поэтому их необходимо пресекать.
Четвертого октября в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, он погиб. Как заявили в пресс-службе станции, речь идет о бывшем председателе совета депутатов Энергодара Андрее Коротком.
Следственное управление СК по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".
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