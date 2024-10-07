Гросси прокомментировал заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС
Гросси после заявления ГУР МО Украины назвал угрозы персоналу ЗАЭС неприемлемыми
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. Угрозы в адрес персонала Запорожской атомной электростанции неприемлемы и противоречат принципам МАГАТЭ, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки Минобороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в минувшую пятницу. Как отметили в МАГАТЭ, они приняли к сведению публичное заявление ГУР, в котором не опровергается причастность ведомства к произошедшему и говорится об "угрозе возмездия" по отношению к другим лицам.
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Уточняется, что представители агентства также пообщались с киевскими властями, которые, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли участие в этом преступлении.
"Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ", — подчеркнул Гросси.
По его словам, подобные угрозы мешают сотрудникам, не несущим ответственность за политическую и военную ситуацию, выполнять свою работу.
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Глава МАГАТЭ вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что любые действия, направленные против персонала станции, напрямую влияют на ядерную безопасность, поэтому их необходимо пресекать.
Четвертого октября в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, он погиб. Как заявили в пресс-службе станции, речь идет о бывшем председателе совета депутатов Энергодара Андрее Коротком.
Следственное управление СК по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".