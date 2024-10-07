Рейтинг@Mail.ru
За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 07.10.2024 (обновлено: 12:16 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/gaza-1976734525.html
За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава
За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава - РИА Новости, 07.10.2024
За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава
Более 41,9 тысячи человек погибли в секторе Газа за год конфликта, свыше 60% жертв - женщины и дети, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:53
2024-10-07T12:16
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
рафах (провинция)
в мире
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974268340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dfa611df8147b6042bcc912c52b5fa0.jpg
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Более 41,9 тысячи человек погибли в секторе Газа за год конфликта, свыше 60% жертв - женщины и дети, сообщает министерство здравоохранения анклава."Число погибших достигло 41 909, более 60% из них - дети и женщины. Ранения получили 97 303 человека", - говорится в сводке минздрава Газы в годовщину начала конфликта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html
сектор газа
израиль
палестина
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974268340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aad68699fadb1864abe696e3e0d6d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, рафах (провинция), в мире, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия
Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), В мире, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия
За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава

Минздрав Газы: за год конфликта в Газе погибли более 41,9 тысяч человек

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Более 41,9 тысячи человек погибли в секторе Газа за год конфликта, свыше 60% жертв - женщины и дети, сообщает министерство здравоохранения анклава.
"Число погибших достигло 41 909, более 60% из них - дети и женщины. Ранения получили 97 303 человека", - говорится в сводке минздрава Газы в годовщину начала конфликта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В зоне массового уничтожения: палестинцы рассказали о гибели близких в Газе
Вчера, 03:29
 
Сектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаРафах (провинция)В миреХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала