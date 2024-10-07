https://ria.ru/20241007/gaza-1976734525.html

За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава

За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава - РИА Новости, 07.10.2024

За год в Газе погибли более 41 тысячи человек, сообщил Минздрав анклава

Более 41,9 тысячи человек погибли в секторе Газа за год конфликта, свыше 60% жертв - женщины и дети, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:53

2024-10-07T11:53

2024-10-07T12:16

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

рафах (провинция)

в мире

хамас

оон

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Более 41,9 тысячи человек погибли в секторе Газа за год конфликта, свыше 60% жертв - женщины и дети, сообщает министерство здравоохранения анклава."Число погибших достигло 41 909, более 60% из них - дети и женщины. Ранения получили 97 303 человека", - говорится в сводке минздрава Газы в годовщину начала конфликта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html

сектор газа

израиль

палестина

рафах (провинция)

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