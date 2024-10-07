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Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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09:29 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gagauziya-1976687950.html
Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения
Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и внимание, оказываемое... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:29
2024-10-07T09:29
россия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
дмитрий песков
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и внимание, оказываемое региону. Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. "Мы всегда чувствуем поддержку со стороны Российской Федерации, и Гагаузия благодарна за то внимание, которое Вы (Путин – ред.) оказываете нашему региону и его жителям… Ваша решительность, мудрость и целеустремленность являются примером для многих лидеров, а Ваша работа на благо России оказывает огромное влияние на международную политику", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она отметила важную роль Путина в сохранении и укреплении традиционных ценностей. "В наше время, когда мир сталкивается с попытками разрушения культурных и духовных основ, Ваша позиция становится символом защиты тех идеалов, которые близки и дороги сотням миллионов людей", - пояснила Гуцул. Ранее Гуцул заявляла, что благодаря ее встрече с президентом Российской Федерации был разблокирован экспорт на российский рынок для производителей аграрной продукции из Гагаузии. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20241007/putin-1976687692.html
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россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, дмитрий песков, таможенный союз
Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Таможенный союз
Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения

Глава Гагаузии поблагодарила Путина за поддержку региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и внимание, оказываемое региону.
Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года.
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"Мы всегда чувствуем поддержку со стороны Российской Федерации, и Гагаузия благодарна за то внимание, которое Вы (Путин – ред.) оказываете нашему региону и его жителям… Ваша решительность, мудрость и целеустремленность являются примером для многих лидеров, а Ваша работа на благо России оказывает огромное влияние на международную политику", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она отметила важную роль Путина в сохранении и укреплении традиционных ценностей. "В наше время, когда мир сталкивается с попытками разрушения культурных и духовных основ, Ваша позиция становится символом защиты тех идеалов, которые близки и дороги сотням миллионов людей", - пояснила Гуцул.
Ранее Гуцул заявляла, что благодаря ее встрече с президентом Российской Федерации был разблокирован экспорт на российский рынок для производителей аграрной продукции из Гагаузии.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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Вчера, 09:08
 
РоссияМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинДмитрий ПесковТаможенный союз
 
 
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