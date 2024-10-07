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Защита Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств - РИА Новости, 07.10.2024
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18:25 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/frantsiya-1976833547.html
Защита Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств
Защита Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств - РИА Новости, 07.10.2024
Защита Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств
Защита Марин Ле Пен, которую вместе с другими 24 членами ее партии "Национальное объединение" судят по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:25
2024-10-07T18:25
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Защита Марин Ле Пен, которую вместе с другими 24 членами ее партии "Национальное объединение" судят по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП, потребовала отложить процесс из-за "расширения" состава преступления, сообщает агентство Франс Пресс. Изначально речь шла о порядка 20 контрактах парламентских ассистентов, заключенных партией в 2004-2016 гг.. Однако суд сообщил, что рассмотрит все контракты, заключенные в этот период. По ним ответчиками будут являться не 25 обвиняемых, а вся партия как юридическое лицо, которой вменяют создание неправомерной "системы" распределения парламентских контрактов. По информации агентства, адвокат Ле Пен назвал это "юридической шизофренией", отметив, что политику теперь придется отчитываться о контрактах всех ассистентов, включая те, по которым она была оправдана в ходе этого расследования, продолжавшегося с 2014 года. В Париже 30 сентября начался процесс по делу Марин Ле Пен, Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии "Национальное объединение" по делу об отмывании средств Европарламента. Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
https://ria.ru/20240930/orban-1975624322.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент
Защита Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств

Защита Марин Ле Пен потребовала отложить процесс по делу об отмывании средств ЕП

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Защита Марин Ле Пен, которую вместе с другими 24 членами ее партии "Национальное объединение" судят по делу об отмывании средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП, потребовала отложить процесс из-за "расширения" состава преступления, сообщает агентство Франс Пресс.
Изначально речь шла о порядка 20 контрактах парламентских ассистентов, заключенных партией в 2004-2016 гг.. Однако суд сообщил, что рассмотрит все контракты, заключенные в этот период. По ним ответчиками будут являться не 25 обвиняемых, а вся партия как юридическое лицо, которой вменяют создание неправомерной "системы" распределения парламентских контрактов.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Орбан сравнил судебный процесс Ле Пен с делами Трампа и Сальвини
30 сентября, 23:28
По информации агентства, адвокат Ле Пен назвал это "юридической шизофренией", отметив, что политику теперь придется отчитываться о контрактах всех ассистентов, включая те, по которым она была оправдана в ходе этого расследования, продолжавшегося с 2014 года.
В Париже 30 сентября начался процесс по делу Марин Ле Пен, Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии "Национальное объединение" по делу об отмывании средств Европарламента. Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение".
Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее
30 сентября, 14:57
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропарламент
 
 
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