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"Они преступники". В Финляндии обратились к властям из-за плана по России - РИА Новости, 07.10.2024
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02:24 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976666749.html
"Они преступники". В Финляндии обратились к властям из-за плана по России
"Они преступники". В Финляндии обратились к властям из-за плана по России - РИА Новости, 07.10.2024
"Они преступники". В Финляндии обратились к властям из-за плана по России
Власти Финляндии становятся политическими преступниками, которые толкают страну на вооруженный конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T02:24
2024-10-07T02:24
финляндия
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Власти Финляндии становятся политическими преступниками, которые толкают страну на вооруженный конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Никто в здравом уме не захочет этого повторить (войны с Россией — Прим. ред.), кроме наших политиков, которые становятся преступниками", — выразил мнение эксперт.Он отметил, что все главные официальные лица Финляндии, включая президента, премьер-министра и министра иностранных дел должны быть немедленно арестованы и преданы суду за государственную измену."Они предатели этой великой страны и всего мира", — добавил профессор.Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241006/finljandija-1976622658.html
https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html
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финляндия, россия, нато, владимир путин, в мире
Финляндия, Россия, НАТО, Владимир Путин, В мире
"Они преступники". В Финляндии обратились к властям из-за плана по России

Малинен: финские власти становятся преступниками, которые хотят войны с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Власти Финляндии становятся политическими преступниками, которые толкают страну на вооруженный конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Никто в здравом уме не захочет этого повторить (войны с Россией — Прим. ред.), кроме наших политиков, которые становятся преступниками", — выразил мнение эксперт.
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Он отметил, что все главные официальные лица Финляндии, включая президента, премьер-министра и министра иностранных дел должны быть немедленно арестованы и преданы суду за государственную измену.
«
"Они предатели этой великой страны и всего мира", — добавил профессор.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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