https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976773502.html
Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили
Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили - РИА Новости, 07.10.2024
Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили
Движение пригородных поездов, приостановленное ранее в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, возобновлено в полном объёме, сообщает министерство транспорта... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:13
2024-10-07T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Движение пригородных поездов, приостановленное ранее в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, возобновлено в полном объёме, сообщает министерство транспорта республики."Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия - Владиславовка, возобновили движение в полном объёме и следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.
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феодосия, пожар, республика крым
Феодосия, Пожар, Республика Крым
Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили
Минтранс Крыма: движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Движение пригородных поездов, приостановленное ранее в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, возобновлено в полном объёме, сообщает министерство транспорта республики.
"Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия - Владиславовка, возобновили движение в полном объёме и следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.