https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976773502.html

Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили

Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили - РИА Новости, 07.10.2024

Движение пригородных поездов в районе Феодосии возобновили

Движение пригородных поездов, приостановленное ранее в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, возобновлено в полном объёме, сообщает министерство транспорта... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:13

2024-10-07T14:13

2024-10-07T14:20

феодосия

пожар

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699150_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59ffc25369beb9a0a0ee97f17c4da2a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Движение пригородных поездов, приостановленное ранее в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, возобновлено в полном объёме, сообщает министерство транспорта республики."Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия - Владиславовка, возобновили движение в полном объёме и следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.

https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976738257.html

феодосия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

феодосия, пожар, республика крым