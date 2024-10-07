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В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС - РИА Новости, 07.10.2024
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08:35 07.10.2024 (обновлено: 09:11 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976683084.html
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС - РИА Новости, 07.10.2024
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС
Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:35
2024-10-07T09:11
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города.Ранее власти Феодосии в своем Telegram-канале сообщили о введении режима техногенной ЧС муниципального характера из-за возгорания на нефтебазе."Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось" – говорится в сообщении администрации Феодосии в Telegram-канале.
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феодосия
Феодосия
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС

Администрация Феодосии: режим ЧС пока не вводился

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Феодосийский торговый порт
Вид на Феодосийский торговый порт - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Феодосийский торговый порт . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города.
Ранее власти Феодосии в своем Telegram-канале сообщили о введении режима техногенной ЧС муниципального характера из-за возгорания на нефтебазе.
"Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось" – говорится в сообщении администрации Феодосии в Telegram-канале.
Тушение пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
30 сентября, 15:49
 
Феодосия
 
 
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