https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976683084.html
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС - РИА Новости, 07.10.2024
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС
Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:35
2024-10-07T08:35
2024-10-07T09:11
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города.Ранее власти Феодосии в своем Telegram-канале сообщили о введении режима техногенной ЧС муниципального характера из-за возгорания на нефтебазе."Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось" – говорится в сообщении администрации Феодосии в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975553075.html
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феодосия
В администрации Феодосии опровергли сообщение о введении режима ЧС
Администрация Феодосии: режим ЧС пока не вводился