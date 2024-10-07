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Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниках - РИА Новости, 07.10.2024
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14:08 07.10.2024 (обновлено: 14:09 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/efimov-1976737625.html
Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниках
Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниках - РИА Новости, 07.10.2024
Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниках
Москва выделила инвесторам более 9 гектаров земли в Мнёвниковской пойме для возведения трех спорткомплексов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:08
2024-10-07T14:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
мневниковская пойма
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Москва выделила инвесторам более 9 гектаров земли в Мнёвниковской пойме для возведения трех спорткомплексов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице город и бизнес совместно развивают спортивную инфраструктуру для любителей и профессионалов. На территории района Хорошёво-Мнёвники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше 9 гектаров земли в рамках МаИП", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, в Мнёвниковской пойме появится ледовый дворец для соревнований по керлингу площадью 12,5 тысяч "квадратов". Также там планируется построить Академию хоккея Александра Овечкина общей площадью свыше 43 тысяч квадратных метров. Кроме того, запланировано создание комплекса на 30 тысяч квадратных метров с ледовой ареной для хоккея и фигурного катания, залами для гимнастики и единоборств.Как указывается в сообщении, земля предоставлена инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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москва
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, мневниковская пойма
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Мневниковская пойма

Ефимов: Москва выделила землю под строительство спорткомплексов в Мневниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Москва выделила инвесторам более 9 гектаров земли в Мнёвниковской пойме для возведения трех спорткомплексов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице город и бизнес совместно развивают спортивную инфраструктуру для любителей и профессионалов. На территории района Хорошёво-Мнёвники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше 9 гектаров земли в рамках МаИП", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, в Мнёвниковской пойме появится ледовый дворец для соревнований по керлингу площадью 12,5 тысяч "квадратов". Также там планируется построить Академию хоккея Александра Овечкина общей площадью свыше 43 тысяч квадратных метров. Кроме того, запланировано создание комплекса на 30 тысяч квадратных метров с ледовой ареной для хоккея и фигурного катания, залами для гимнастики и единоборств.
Как указывается в сообщении, земля предоставлена инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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