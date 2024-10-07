https://ria.ru/20241007/dtp-1976844770.html
СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Еще одно дело завели по факту ДТП на трассе М-2 в Подмосковье, где погибли три человека и еще трое получили ранения, сообщает СК России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:33
2024-10-07T19:33
2024-10-07T19:33
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одно дело завели по факту ДТП на трассе М-2 в Подмосковье, где погибли три человека и еще трое получили ранения, сообщает СК России. Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове. "В Главном следственном управлении СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель трех лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html
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Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
2024-10-07T19:33
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РИА Новости
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), серпухов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
СК РФ завел второе уголовное дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье