https://ria.ru/20241007/dtp-1976844770.html

СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

СК завел второе дело после ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Еще одно дело завели по факту ДТП на трассе М-2 в Подмосковье, где погибли три человека и еще трое получили ранения, сообщает СК России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:33

2024-10-07T19:33

2024-10-07T19:33

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976829819_24:91:1100:696_1920x0_80_0_0_94ca5c752f881f625e0120085bfd6283.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одно дело завели по факту ДТП на трассе М-2 в Подмосковье, где погибли три человека и еще трое получили ранения, сообщает СК России. Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове. "В Главном следственном управлении СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель трех лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека. 2024-10-07T19:33 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), серпухов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)