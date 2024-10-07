В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП
В Серпухове завели дело на водителя грузовика, устроившего ДТП на трассе М-2
© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто массового ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек на трассе М-2 в Подмосковье. 7 октября 2024
Место массового ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек на трассе М-2 в Подмосковье. 7 октября 2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и еще трое получили ранения, сообщили в подмосковном главке МВД.
"В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 "Крым", в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, Серпуховская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.