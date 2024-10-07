https://ria.ru/20241007/dtp-1976829043.html

В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП - РИА Новости, 07.10.2024

В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:53

2024-10-07T17:53

2024-10-07T19:31

происшествия

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и еще трое получили ранения, сообщили в подмосковном главке МВД. "В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 "Крым", в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, Серпуховская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела."В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека. 2024-10-07T17:53 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье)