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В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП - РИА Новости, 07.10.2024
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17:53 07.10.2024 (обновлено: 19:31 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976829043.html
В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП
В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП - РИА Новости, 07.10.2024
В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:53
2024-10-07T19:31
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и еще трое получили ранения, сообщили в подмосковном главке МВД. "В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 "Крым", в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, Серпуховская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела."В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП

В Серпухове завели дело на водителя грузовика, устроившего ДТП на трассе М-2

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто массового ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек на трассе М-2 в Подмосковье. 7 октября 2024
Место массового ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек на трассе М-2 в Подмосковье. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место массового ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек на трассе М-2 в Подмосковье. 7 октября 2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове, где погибли три человека, и еще трое получили ранения, сообщили в подмосковном главке МВД.
"В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 "Крым", в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, Серпуховская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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ПроисшествияСерпуховРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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