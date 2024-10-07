https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 07.10.2024
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
Массовое ДТП произошло на 102-м километре трассы М-2 в Подмосковье, погибли три человека, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:56
2024-10-07T13:56
2024-10-07T20:52
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на 102-м километре трассы М-2 в Подмосковье, погибли три человека, сообщил областной главк МВД в Telegram-канале."В результате три человека погибли, трое получили телесные повреждения", — говорится в заявлении.Как уточнили в МЧС, столкнулись шесть грузовых и пять легковых автомобилей.Спасатели вытащили пострадавших из машин и передали их скорой. По данным областного Минздрава, двоих из них госпитализировали в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.Полиция возбудила уголовное дело против водителя грузовика, по чьей вине произошло массовое ДТП.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что причиной произошедшего мог стать отказ тормозной системы.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976733667.html
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московская область (подмосковье)
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Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
2024-10-07T13:56
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, погибли 3 человека